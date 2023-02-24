https://sputnikarabic.ae/20230224/الأسلحة-الروسية-المستخدمة-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1073925817.html
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تستخدم القوات الروسية خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة مجموعة فريدة من المدرعات التي من شأنها دعم الجنود في ساحات القتال. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T08:00+0000
2023-02-24T08:00+0000
2023-02-24T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتشارك بعض صنوف المدرعات الروسية في العمليات القتالية، بدءا من العربات المصفحة والدبابات وصولا إلى المقاتلات المروحيات، وفي هذا الفيديو نقدم عرضا لبعض الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العملية العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقارنة-بين-ناقلات-الجند-المدرعة-الروسية-بي-تي-أر--82-أ-والأمريكية-سترايكر-إم-1126-1073750289.html
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الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة
2023-02-24T08:00+0000
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PT1M18S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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تستخدم القوات الروسية خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة مجموعة فريدة من المدرعات التي من شأنها دعم الجنود في ساحات القتال.
وتشارك بعض صنوف المدرعات الروسية في العمليات القتالية، بدءا من العربات المصفحة والدبابات وصولا إلى المقاتلات المروحيات، وفي هذا الفيديو نقدم عرضا لبعض الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العملية العسكرية الروسية.