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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الأسلحة-الروسية-المستخدمة-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1073925817.html
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو
تستخدم القوات الروسية خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة مجموعة فريدة من المدرعات التي من شأنها دعم الجنود في ساحات القتال. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T08:00+0000
2023-02-24T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتشارك بعض صنوف المدرعات الروسية في العمليات القتالية، بدءا من العربات المصفحة والدبابات وصولا إلى المقاتلات المروحيات، وفي هذا الفيديو نقدم عرضا لبعض الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العملية العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقارنة-بين-ناقلات-الجند-المدرعة-الروسية-بي-تي-أر--82-أ-والأمريكية-سترايكر-إم-1126-1073750289.html
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الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة
الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة
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رصد عسكري
رصد عسكري

الأسلحة الروسية المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة... فيديو

08:00 GMT 24.02.2023
© Sputnik
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تستخدم القوات الروسية خلال تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة مجموعة فريدة من المدرعات التي من شأنها دعم الجنود في ساحات القتال.
وتشارك بعض صنوف المدرعات الروسية في العمليات القتالية، بدءا من العربات المصفحة والدبابات وصولا إلى المقاتلات المروحيات، وفي هذا الفيديو نقدم عرضا لبعض الأسلحة المستخدمة في تنفيذ العملية العسكرية الروسية.
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية والأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية "بي تي أر- 82 أ" والأمريكية "سترايكر إم 1126"
20 فبراير, 08:58 GMT
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