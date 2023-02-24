https://sputnikarabic.ae/20230224/البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-بالمفاوضات-1073966403.html
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات
صرّح وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي من خلال المفاوضات. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T14:20+0000
2023-02-24T14:20+0000
2023-02-24T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "على الأرجح سينتهي الأمر بنوع من المفاوضات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الجيش-الأمريكي-يطرد-عشرات-العائلات-من-منازلهم-بمحيط-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1073964816.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات
14:20 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 14:22 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي من خلال المفاوضات.
وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "على الأرجح سينتهي الأمر بنوع من المفاوضات".
وتابع أوستن: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مساعدة كييف، بينما تحاول روسيا "السيطرة على أراضي الدولة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.