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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/البيت-الأبيض-بشأن-خطة-السلام-الصينية-واشنطن-لن-تملي-على-كييف-كيفية-إنهاء-النزاع-مع-موسكو-1073951914.html
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T04:06+0000
2023-02-24T05:15+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الخارجية الصينية ورقة حول موقف الصين من الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-الحوار-والمفاوضات-هما-السبيل-الوحيد-للخروج-من-الأزمة-الأوكرانية-1073951652.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو

04:06 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 24.02.2023)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
03:31 GMT
وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.
وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الخارجية الصينية ورقة حول موقف الصين من الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.
وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".
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