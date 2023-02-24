https://sputnikarabic.ae/20230224/البيت-الأبيض-بشأن-خطة-السلام-الصينية-واشنطن-لن-تملي-على-كييف-كيفية-إنهاء-النزاع-مع-موسكو-1073951914.html
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T04:06+0000
2023-02-24T04:06+0000
2023-02-24T05:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الخارجية الصينية ورقة حول موقف الصين من الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-الحوار-والمفاوضات-هما-السبيل-الوحيد-للخروج-من-الأزمة-الأوكرانية-1073951652.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
04:06 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".
وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.
وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الخارجية الصينية ورقة حول موقف الصين من الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.
وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".