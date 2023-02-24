https://sputnikarabic.ae/20230224/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-ترى-أي-تغيير-في-الاستعداد-النووي-لروسيا-1073951861.html

البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا

البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا

صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا وتحافظ على اتصالات مباشرة منتظمة... 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T04:43+0000

2023-02-24T04:43+0000

2023-02-24T05:10+0000

روسيا

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d527e69f366709a5e060fa8baaaec297.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "في الواقع، في هذه المرحلة، لا نرى تغييراً في جاهزية القوات النووية الروسية ولا نعتبر أنه من الضروري إجراء أي تغييرات في جاهزية قواتنا".وبذلك أجاب على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعترف بأن تصعيد التوتر حول أوكرانيا يمكن أن يصل إلى مرحلة جديدة ويشجع موسكو على استخدام أسلحة (أسلحة نووية).وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات منتظمة ومباشرة مع نظرائها الروس من أجل تجنب سوء التقدير المحتمل في هذا الصدد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

https://sputnikarabic.ae/20230222/الدوما-الروسي-يصادق-على-تعليق-معاهدة-ستارت--1073866180.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم