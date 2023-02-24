https://sputnikarabic.ae/20230224/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-ترى-أي-تغيير-في-الاستعداد-النووي-لروسيا-1073951861.html
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا
صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا وتحافظ على اتصالات مباشرة منتظمة... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T04:43+0000
2023-02-24T04:43+0000
2023-02-24T05:10+0000
روسيا
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "في الواقع، في هذه المرحلة، لا نرى تغييراً في جاهزية القوات النووية الروسية ولا نعتبر أنه من الضروري إجراء أي تغييرات في جاهزية قواتنا".وبذلك أجاب على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعترف بأن تصعيد التوتر حول أوكرانيا يمكن أن يصل إلى مرحلة جديدة ويشجع موسكو على استخدام أسلحة (أسلحة نووية).وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات منتظمة ومباشرة مع نظرائها الروس من أجل تجنب سوء التقدير المحتمل في هذا الصدد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الدوما-الروسي-يصادق-على-تعليق-معاهدة-ستارت--1073866180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا
04:43 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة لا ترى أي تغيير في الاستعداد النووي لروسيا وتحافظ على اتصالات مباشرة منتظمة مع موسكو حول هذا الموضوع.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "في الواقع، في هذه المرحلة، لا نرى تغييراً في جاهزية القوات النووية الروسية ولا نعتبر أنه من الضروري إجراء أي تغييرات في جاهزية قواتنا".
وبذلك أجاب على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعترف بأن تصعيد التوتر حول أوكرانيا
يمكن أن يصل إلى مرحلة جديدة ويشجع موسكو على استخدام أسلحة (أسلحة نووية).
وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات منتظمة ومباشرة مع نظرائها الروس من أجل تجنب سوء التقدير المحتمل في هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة
تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة
مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.
واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية
من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.