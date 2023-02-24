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https://sputnikarabic.ae/20230224/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-مناهضا-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1073950909.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T00:02+0000
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منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230223/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-22-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1073950589.html
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منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا

00:02 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 00:03 GMT 24.02.2023)
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مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 22 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 22:45 GMT
وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
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