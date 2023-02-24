https://sputnikarabic.ae/20230224/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-مناهضا-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1073950909.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T00:02+0000
2023-02-24T00:02+0000
2023-02-24T00:03+0000
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102343/01/1023430151_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_48758b7bbf00adfa0c765dc61983d664.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230223/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-22-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1073950589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102343/01/1023430151_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_71b6260f9dae6f4bd5f212a1c0db6d35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
00:02 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 00:03 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، صوتت 141 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
وجاء في القرار أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية