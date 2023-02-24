https://sputnikarabic.ae/20230224/الجيش-الأمريكي-يطرد-عشرات-العائلات-من-منازلهم-بمحيط-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1073964816.html

الجيش الأمريكي يطرد عشرات العائلات من منازلهم بمحيط قاعدة له شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يطرد عشرات العائلات من منازلهم بمحيط قاعدة له شرقي سوريا

أنذر مسلحون موالون للجيش الأمريكي سكان ضاحية سكنية بضرورة اخلاءها خلال الساعات القادمة، بزعم إطلالها على القاعدة العسكرية غير الشرعية للجيش الأمريكي في منطقة... 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T14:00+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بأن "أوامر مباشرة من الجيش الأمريكي وجهها لمسلحي ما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد"، يوم أمس الخميس 23 شباط/ فبراير، لإبلاغ مجموعة من العوائل بضرورة إخلاء مساكنهم الخاصة المتمثلة بجميع الأقبية في بنايات مساكن عمال الجبسة السكنية الخاصة ومساكن عمال سادكوب السكنية الخاصة في مدخل حي الزهور (حوش الباعر) في مدينة الحسكة، في محيط القاعدة الأمريكية غير الشرعية (مبنى مركز النفوس سابقاً) بالقرب من مبنى سادكوب".وأوضحت المصادر بأن الأهالي في حالة استنفار حيث أن هذه الأفعال تنذر بنية هذه القوات السيطرة على مساكن الجبسة بالكامل وتدريجياً، والبالغ عددها 12 بناية سكنية تضم كل واحدة منها 6 شقق سكنية خاصة، وشبهوا هذه السياسة بسياسة إسرائيل في فلسطين، حيث تساءلت المصادر عن مصير المدنيين وسط هذا البرد والكوارث الطبيعية، والظروف الاقتصادية الصعبة.وشرح أحد السكان المستولى على منازلهم في وقتها في تصريح لـ"سبوتنيك" بأنهم تعرضوا لضغط كبير خلال الفترة الماضية من خلال إغلاق الشوارع المحيطة بالمساكن، ومن ثم توجيه إنذارات بإخلاء المنازل رغم تقديم كل الأوراق والإثباتات القانونية التي تثبت ملكيتهم لها.واستولت قوات "قسد" على مجموعة من الأبنية الخاصة في منطقة الفيلات الحمر المحيطة بمبنى" سجن الثانوية الصناعية" من الجهة الشرقية بمدينة الحسكة في شهر شباط العام الماضي.ويشار أن قوات "قسد" بايعاز من الجيش الأمريكي استولت على عدد كبير من المساكن الخاصة والعامة في أحياء غويران والزهور والنشوة الشرقية والنشوة فيلات والكلاسة في مدينة الحسكة نتيجة قربها أو إطلالتها على المواقع العسكرية والقواعد والنقاط التابعة للجيش الأمريكي.تدريبات عسكريةوتجري قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والطيران المروحي والحربي في قاعدتها العسكرية بحي غويران بمدينة الحسكة، وفي قاعدتي القصرك وتل بيدر شمالي الحسكة، لرفع الجاهزية القتالية تحسباً لهجوم محتمل، وجاء ذلك بعد أقل أيام من تعرض قاعدتي حقل العمر وكونيكو بريف دير الزور الشرقي لهجوم صاروخي.وكشفت مصادر أهلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قوات الاحتلال الأمريكي رفعت من جاهزية في قواعد القصرك وتل بيدر واستراحة الوزير شمالي مدينة الحسكة ،مع تركيب مرصاد ورادارات للمراقبة في محيطها، مع إجراء تدريبات شبه يومية عبر القذائف الصاروخية ويرافقه تحليقاً مكثفاً للطيران بكافة انواعه.كما تقوم بحفر كبير يمتد من منطقة المداجن بمحيط بلدة التوينة ( 13 كم غربي الحسكة)، تربطها مع القاعدة الأمريكية في تل بيدر شمالاً، ومنها باتجاه قرية عب الناقة ومن ثم بتجاه قرية أم المعز على مفرق تل تمر- الدرباسية على طريق الــ M4.

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