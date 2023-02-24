https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-حاملة-طائرات-مسيرة-قريبا-1073953916.html

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن حاملة طائرات مسيرة قريبا

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن حاملة طائرات مسيرة قريبا

أعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، عن إزاحة الستار قريبا عن سفينة حربية حاملة للطائرات المسيرة. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T06:49+0000

2023-02-24T06:49+0000

2023-02-24T06:49+0000

طائرة مسيرة

إيران

الحرس الثوري الإيراني

مقتل قاسم سليماني

العالم

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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن الأدميرال تنكسيري أن إيران ستزيح الستار قريبا عن "سفينة الشهيد بهمن باقري"، وهي سفينة حاملة للطائرات للمسيرة بمدرج 180 مترا، بمعنى أن هبوط الطائرة سيكون على عجلات والتحليق على عجلات أيضا.وأكد الأدميرال تنكسيري أن تلك السفينة تحمل نحو 30 قاذفة صواريخ من طراز "عاشوراء" محمولة في الجزء السفلي منها، قائلا:وشدد القائد العسكري الإيراني على أن الممرات المائية الداخلة والمخارج تقع في المياه الإيرانية، بدعوى أنها تمر بين الجزر الإيرانية، وأكثر من 85 نوعا من السفن التجارية وناقلات النفط تمر عبر هذه المنطقة يوميا.ونقل الأدميرال تنكسيري عن براد كوبر، قائد الأسطول الأمريكي الخامس، أن القوارب الإيرانية السريعة تسخر من حاملة الطائرات والمروحيات، بحيث يأتي أحدها أمام تلك الحاملة ويقول: غيروا المسار، في إشارة إلى أن إيران لا تخشى الولايات المتحدة باعتقاد واشنطن أنه مع حجم السفن التي تدخل منطقة الخليج ستشعر طهران بالذعر.وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني:وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده قامت بتنظيم 9 عمليات انضمام قطع بحرية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري وأضافت حوالي 650 قطعة بحرية ذات نطاقات مختلفة إلى منظومة القتال البحرية التابعة لها، وذلك خلال 3 سنوات فقط، مضيفا أن تلك القطع البحرية ذات سرعة زادت من سرعتها حتى وصلت إلى 90 عقدة، وهي تمثل 3 أضعاف السرعة القصوى للسفن الأمريكية البالغة 30-35 عقدة.وأفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن بلاده ستضيف قريبا سفينة "الشهيد سليماني 2" باسم "الشهيد حسن باقري"، وهي إنتاج محلي، إلى المنظومة القتالية للبحرية الإيرانية، وهي سفينة تتميز بالتخفي عن الرادار ومرونتها عالية جدا.

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طائرة مسيرة, إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, العالم