https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-جميع-السفن-الأمريكية-في-المحيط-الهندي-والبحرين-الأحمر-والمتوسط-1073974522.html
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
قال اللواء حاجي زاده، قائدة قوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، إن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T20:43+0000
2023-02-24T20:43+0000
2023-02-24T20:43+0000
العالم
الأخبار
أخبار إيران
إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101779/60/1017796022_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b0ed26145508122c500e3f3e998640cb.jpg
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد زاده أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.وتابع القائد في حرس الثورة الإيراني أن "كل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران".وأوضح أن سقف ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية تم تحديده "احتراما للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم".وكان زاده يتحدث بمناسبة الثالث من شعبان، وهو يوم الحرس الثوري، ونوه إلى أن أمريكا ترغب في زعزعة الأمن غرب آسيا وفي العالم.وأشار القائد الإيراني إلى أمريكا كانت سببا رئيسيا في حروب (العراق، والحرب الإيرانية العراقية والحرب في أفغانستان، وحروب أخرى).وتابع زاده بقوله: إذا لم نكن أقوياء فإن نفس هذه الحوادث ستمتد إلى داخل إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-حاملة-طائرات-مسيرة-قريبا-1073953916.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/قائد-الحرس-الثوري-اليوم-أوروبا-دخلت-رسميا-في-حرب-معنا-1073917602.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101779/60/1017796022_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_130d94bf988b1ccfd34b876434a2a0bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني
العالم, الأخبار, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
تابعنا عبر
قال اللواء حاجي زاده، قائدة قوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، إن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران.
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد زاده أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.
وتابع القائد في حرس الثورة الإيراني
أن "كل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران".
وأوضح أن سقف ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية تم تحديده "احتراما للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم".
وكان زاده يتحدث بمناسبة الثالث من شعبان، وهو يوم الحرس الثوري، ونوه إلى أن أمريكا ترغب في زعزعة الأمن غرب آسيا وفي العالم.
وأشار القائد الإيراني إلى أمريكا
كانت سببا رئيسيا في حروب (العراق، والحرب الإيرانية العراقية والحرب في أفغانستان، وحروب أخرى).
وتابع زاده بقوله: إذا لم نكن أقوياء فإن نفس هذه الحوادث ستمتد إلى داخل إيران.