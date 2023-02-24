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https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-جميع-السفن-الأمريكية-في-المحيط-الهندي-والبحرين-الأحمر-والمتوسط-1073974522.html
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط
قال اللواء حاجي زاده، قائدة قوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، إن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T20:43+0000
2023-02-24T20:43+0000
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وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد زاده أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.وتابع القائد في حرس الثورة الإيراني أن "كل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران".وأوضح أن سقف ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية تم تحديده "احتراما للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم".وكان زاده يتحدث بمناسبة الثالث من شعبان، وهو يوم الحرس الثوري، ونوه إلى أن أمريكا ترغب في زعزعة الأمن غرب آسيا وفي العالم.وأشار القائد الإيراني إلى أمريكا كانت سببا رئيسيا في حروب (العراق، والحرب الإيرانية العراقية والحرب في أفغانستان، وحروب أخرى).وتابع زاده بقوله: إذا لم نكن أقوياء فإن نفس هذه الحوادث ستمتد إلى داخل إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-حاملة-طائرات-مسيرة-قريبا-1073953916.html
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العالم, الأخبار, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني
العالم, الأخبار, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط

20:43 GMT 24.02.2023
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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قال اللواء حاجي زاده، قائدة قوة الجوفضائية لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، إن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران.
وحسب وكالة إرنا الإيرانية، أكد زاده أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية.
وتابع القائد في حرس الثورة الإيراني أن "كل السفن الأمريكية على مسافة 2000 كلم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخ إيران".
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الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن حاملة طائرات مسيرة قريبا
06:49 GMT
وأوضح أن سقف ألفي كيلومتر للصواريخ الإيرانية تم تحديده "احتراما للأوروبيين ونتمنى أن يُحافظوا على احترامهم".
وكان زاده يتحدث بمناسبة الثالث من شعبان، وهو يوم الحرس الثوري، ونوه إلى أن أمريكا ترغب في زعزعة الأمن غرب آسيا وفي العالم.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
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أمس, 10:21 GMT
وأشار القائد الإيراني إلى أمريكا كانت سببا رئيسيا في حروب (العراق، والحرب الإيرانية العراقية والحرب في أفغانستان، وحروب أخرى).
وتابع زاده بقوله: إذا لم نكن أقوياء فإن نفس هذه الحوادث ستمتد إلى داخل إيران.
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