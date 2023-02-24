عربي
https://sputnikarabic.ae/20230224/الخارجية-الكورية-الشمالية-الاستفزازات-الأمريكية-يمكن-اعتبارها-إعلان-حرب-1073958258.html
الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب
الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب
صرح وزير الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كون جونغ جيون بأن الجمهورية يمكنها اعتبار استمرار الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T09:36+0000
2023-02-24T09:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg
وقال "يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن استمرار الأعمال الاستفزازية والعداء تجاه كوريا الديمقراطية يمكن اعتباره إعلان حرب على دولتنا".وبحسب الدبلوماسي، فإنه من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن التخلي عن نشر الأسلحة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف جميع التدريبات العسكرية في المنطقة.وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن الدولي بازدواجية المعايير ووصفته بأنه هيئة خاضعة لتأثير الولايات المتحدة وأتباعها.
https://sputnikarabic.ae/20230222/كوريا-الشمالية-الطموحات-العسكرية-غير-المسؤولة-لواشنطن-وسيؤول-سبب-التوتر-في-المنطقة-1073857249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d03381f3ed8f30840c450b441e9a1baa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب

09:36 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كون جونغ جيون بأن الجمهورية يمكنها اعتبار استمرار الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية بمثابة إعلان حرب.
وقال "يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن استمرار الأعمال الاستفزازية والعداء تجاه كوريا الديمقراطية يمكن اعتباره إعلان حرب على دولتنا".
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
كوريا الشمالية: الطموحات العسكرية غير المسؤولة لواشنطن وسيؤول سبب التوتر في المنطقة
22 فبراير, 06:32 GMT
وبحسب الدبلوماسي، فإنه من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن التخلي عن نشر الأسلحة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف جميع التدريبات العسكرية في المنطقة.
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن الدولي بازدواجية المعايير ووصفته بأنه هيئة خاضعة لتأثير الولايات المتحدة وأتباعها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала