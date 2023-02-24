https://sputnikarabic.ae/20230224/الخارجية-الكورية-الشمالية-الاستفزازات-الأمريكية-يمكن-اعتبارها-إعلان-حرب-1073958258.html
الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب
الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب
صرح وزير الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كون جونغ جيون بأن الجمهورية يمكنها اعتبار استمرار الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T09:36+0000
2023-02-24T09:36+0000
2023-02-24T09:36+0000
العالم
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وقال "يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن استمرار الأعمال الاستفزازية والعداء تجاه كوريا الديمقراطية يمكن اعتباره إعلان حرب على دولتنا".وبحسب الدبلوماسي، فإنه من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن التخلي عن نشر الأسلحة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف جميع التدريبات العسكرية في المنطقة.وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن الدولي بازدواجية المعايير ووصفته بأنه هيئة خاضعة لتأثير الولايات المتحدة وأتباعها.
https://sputnikarabic.ae/20230222/كوريا-الشمالية-الطموحات-العسكرية-غير-المسؤولة-لواشنطن-وسيؤول-سبب-التوتر-في-المنطقة-1073857249.html
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العالم
الخارجية الكورية الشمالية: الاستفزازات الأمريكية يمكن اعتبارها إعلان حرب
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صرح وزير الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كون جونغ جيون بأن الجمهورية يمكنها اعتبار استمرار الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية بمثابة إعلان حرب.
وقال "يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن استمرار الأعمال الاستفزازية والعداء تجاه كوريا الديمقراطية يمكن اعتباره إعلان حرب على دولتنا".
وبحسب الدبلوماسي، فإنه من أجل تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، يتعين على واشنطن التخلي عن نشر الأسلحة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية ووقف جميع التدريبات العسكرية في المنطقة.
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الأمن الدولي بازدواجية المعايير ووصفته بأنه هيئة خاضعة لتأثير الولايات المتحدة وأتباعها.