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https://sputnikarabic.ae/20230224/الدفاع-الألمانية-ليس-هناك-خط-أحمر-بشأن-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1073953701.html
الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا
الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على الهواء على قناة "RTL" بأنه لا يوجد "خط أحمر" بشأن مسألة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T06:41+0000
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العالم
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وقال الوزير: "لا يوجد خط أحمر بهذا المعنى. وإذا كان ينبغي أن يكون، فلا ينبغي الإعلان عنه".كما أشار إلى أن هناك شيئًا آخر مهم لألمانيا، ألا وهو عدم التورط في الصراع وعدم التصرف بشكل منفصل عن الحلفاء.واختتم بيستوريوس بالقول: "إننا نعمل مع الشركاء وسنواصل العمل بالتنسيق، ولكن بحذر شديد ومتوازن".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/ألمانيا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-عبر-دول-ثالثة-1072600177.html
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العالم
العالم

الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا

06:41 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة BMP-1AM "باسورمانين" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك
مركبة قتال مشاة BMP-1AM باسورمانين في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على الهواء على قناة "RTL" بأنه لا يوجد "خط أحمر" بشأن مسألة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
وقال الوزير: "لا يوجد خط أحمر بهذا المعنى. وإذا كان ينبغي أن يكون، فلا ينبغي الإعلان عنه".
كما أشار إلى أن هناك شيئًا آخر مهم لألمانيا، ألا وهو عدم التورط في الصراع وعدم التصرف بشكل منفصل عن الحلفاء.
واختتم بيستوريوس بالقول: "إننا نعمل مع الشركاء وسنواصل العمل بالتنسيق، ولكن بحذر شديد ومتوازن".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
20 فبراير, 05:22 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المستشار الألماني أولاف شولتز ينحني وهو يمشي أمام دبابة ليوبارد 2 الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
ألمانيا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بدبابات عبر دول ثالثة
23 يناير, 08:21 GMT
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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