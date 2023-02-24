https://sputnikarabic.ae/20230224/الدفاع-الألمانية-ليس-هناك-خط-أحمر-بشأن-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1073953701.html
الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا
الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على الهواء على قناة "RTL" بأنه لا يوجد "خط أحمر" بشأن مسألة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T06:41+0000
2023-02-24T06:41+0000
2023-02-24T06:41+0000
العالم
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وقال الوزير: "لا يوجد خط أحمر بهذا المعنى. وإذا كان ينبغي أن يكون، فلا ينبغي الإعلان عنه".كما أشار إلى أن هناك شيئًا آخر مهم لألمانيا، ألا وهو عدم التورط في الصراع وعدم التصرف بشكل منفصل عن الحلفاء.واختتم بيستوريوس بالقول: "إننا نعمل مع الشركاء وسنواصل العمل بالتنسيق، ولكن بحذر شديد ومتوازن".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/ألمانيا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-عبر-دول-ثالثة-1072600177.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الألمانية: ليس هناك "خط أحمر" بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على الهواء على قناة "RTL" بأنه لا يوجد "خط أحمر" بشأن مسألة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
وقال الوزير: "لا يوجد خط أحمر بهذا المعنى. وإذا كان ينبغي أن يكون، فلا ينبغي الإعلان عنه".
كما أشار إلى أن هناك شيئًا آخر مهم لألمانيا، ألا وهو عدم التورط في الصراع وعدم التصرف بشكل منفصل عن الحلفاء.
واختتم بيستوريوس بالقول: "إننا نعمل مع الشركاء وسنواصل العمل بالتنسيق، ولكن بحذر شديد ومتوازن".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.