https://sputnikarabic.ae/20230224/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-تدمر-مدفعية-أمريكية-الصنع-1073960391.html

الدفاع: القوات الروسية تدمر أنظمة مدفعية أمريكية الصنع تابعة لأوكرانيا

الدفاع: القوات الروسية تدمر أنظمة مدفعية أمريكية الصنع تابعة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية خلال اليوم الماضي ضربت مستودع ذخيرة للواء المدفعية 104 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T10:56+0000

2023-02-24T10:56+0000

2023-02-24T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة: "على محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، وراجمة غراد، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، فضلاً عن مستودع للذخيرة بالقرب من قرية فيشيتراسوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك للواء المدفعية رقم 104 التابع للقوات المسلحة الاوكرانية".وأكدت أن مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 80 عسكريا من القوات المسلحة العسكرية لأوكرانيا ونظام المدفعية "M777" الأمريكي الصنع ومدافع كراب ذاتية الدفع البولندية الصنع على محور جنوب دونيتسك.وفقا للوزارة، دمرت الوحدات الروسية أيضًا دبابة واحدة، ومركبتي قتال مشاة، وثلاث شاحنات صغيرة، وأربع راجمات من طراز "أورغان"، ومدافع هاوتزر "دي-20" ومحطة رادار من صنع أمريكي "AN / TPQ-36". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنو وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "ألحقت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" خسائر بالقوى البشرية للعدو ومعداته على محور كوبيانسك، في مناطق دفوريتشنايا وكراخمالنو وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف، وتم القضاء على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وأربع مركبات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "دي-20" على هذا المحور خلال يوم واحد".كما أشارت إلى أن وحدات من مجموعة القوات "يوجني" (الجنوبية) ألحقت هزيمة شاملة على تكتلات القوة البشرية والمعدات للعدو على طول خط التماس بأكمله. تم القضاء خلال اليوم على هذا المحور (دونيتسك) على ما يصل إلى 240 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابتين وسبع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات ومدافع "دي-20" و"دي-30" ومدفع مضاد للدبابات من طراز "دي-44" ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز قيادة أوكراني ومستودع ذخيرة بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-استعداداته-لغزو-ترانسنيستريا-المولدافية-1073950156.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/الدفاع-الروسية-تنفي-وجود-نقص-في-الذخيرة-لدى-الوحدات-القتالية-المتطوعة-في-أرتيوموفسك-1073852807.html

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