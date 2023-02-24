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https://sputnikarabic.ae/20230224/السعودية-تكشف-حقيقة-اجتياح-الجراد-لإحدى-محافظاتها-1073961740.html
السعودية تكشف حقيقة اجتياح الجراد لإحدى محافظاتها
السعودية تكشف حقيقة اجتياح الجراد لإحدى محافظاتها
كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، حقيقة أنباء متداولة عن اجتياح أسراب الجراد لمحافظة الإحساء... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:32+0000
2023-02-24T12:32+0000
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ونفى المركز صحة مقاطع متداولة في هذا الصدد، وقال في بيان له "لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي"، مؤكدا أن المقاطع المتداولة قديمة يعود لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي عام 2019.وطمأن المركز المواطنين بأن "وضع الجراد الصحراوي بالسعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة".جاء توضيح مركز "وقاء" بشأن انتشار الجراد، عقب انتشار أنباء خلال شهر فبراير/ شباط الجاري عن وصول الجراد الصحراوي مدينة مكة، حيث شدد المركز في بيانه على "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب تنتمي للأسرة الجرادية، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes)".أرجع المركز اللغط الذي حدث إلى أن الحشرة التي ظهرت في الفيديو، تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار, العالم العربي

السعودية تكشف حقيقة اجتياح الجراد لإحدى محافظاتها

12:32 GMT 24.02.2023
CC0 / pixabay / skeezeجراد
جراد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
CC0 / pixabay / skeeze
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كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، حقيقة أنباء متداولة عن اجتياح أسراب الجراد لمحافظة الإحساء السعودية.
ونفى المركز صحة مقاطع متداولة في هذا الصدد، وقال في بيان له "لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي"، مؤكدا أن المقاطع المتداولة قديمة يعود لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي عام 2019.
وطمأن المركز المواطنين بأن "وضع الجراد الصحراوي بالسعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة".
جاء توضيح مركز "وقاء" بشأن انتشار الجراد، عقب انتشار أنباء خلال شهر فبراير/ شباط الجاري عن وصول الجراد الصحراوي مدينة مكة، حيث شدد المركز في بيانه على "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب تنتمي للأسرة الجرادية، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes)".
أرجع المركز اللغط الذي حدث إلى أن الحشرة التي ظهرت في الفيديو، تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.
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