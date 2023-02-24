https://sputnikarabic.ae/20230224/السويد-تؤكد-خططها-لتزويد-أوكرانيا-بـ-10-دبابات-ليوبارد-2-أيه-5--1073967678.html
السويد تؤكد خططها لتزويد أوكرانيا بـ 10 دبابات "ليوبارد 2 إيه 5"
السويد تؤكد خططها لتزويد أوكرانيا بـ 10 دبابات "ليوبارد 2 إيه 5"
صرّح وزير الدفاع السويدي بال جونسون، اليوم الجمعة، أن السويد ستزود أوكرانيا بما يصل إلى عشر دبابات "ليوبارد 2 إيه 5". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T15:30+0000
2023-02-24T15:30+0000
2023-02-24T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
السويد
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وكتب جونسون على حسابه في "تويتر": "ستنقل السويد ما يصل إلى 10 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه 5" إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 50 مركبة قتال مشاة "سي في 90". مما سيعزز بشكل كبير القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف أن ستوكهولم ستنقل إلى كييف كمية كبيرة من المكونات والذخيرة لنظام الدفاع الجوي "هوك".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/البنتاغون-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-بالمفاوضات-1073966403.html
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روسيا, السويد
السويد تؤكد خططها لتزويد أوكرانيا بـ 10 دبابات "ليوبارد 2 إيه 5"
15:30 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع السويدي بال جونسون، اليوم الجمعة، أن السويد ستزود أوكرانيا بما يصل إلى عشر دبابات "ليوبارد 2 إيه 5".
وكتب جونسون على حسابه في "تويتر": "ستنقل السويد ما يصل إلى 10 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2 إيه 5" إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 50 مركبة قتال مشاة "سي في 90". مما سيعزز بشكل كبير القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف أن ستوكهولم ستنقل إلى كييف كمية كبيرة من المكونات والذخيرة لنظام الدفاع الجوي "هوك".
وتابع جونسون: "ستوفر السويد المكونات التي يحتاج إليها نظام الدفاع الجوي "إيريس تي" بالتعاون مع ألمانيا، وهذا يجعل من الممكن زيادة قدرة "إيريس تي" في أوكرانيا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.