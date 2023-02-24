https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تعارض-استخدام-العقوبات-الأحادية-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية--1073951352.html
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
تدعو بكين إلى عدم إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأن هذه لا تخلق سوى مشاكل جديدة، وفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T01:40+0000
2023-02-24T01:40+0000
2023-02-24T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية: "العقوبات الأحادية الجانب والضغط المفرط لا تحل المشاكل فحسب، بل تخلق مشاكل جديدة أيضا".ونص الوثيقة على ما يلي: "نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة].ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وانغ-يي-الصين-وروسيا-تتحركان-بما-يتماشى-مع-تشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب--1073866722.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
01:40 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 02:23 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
تدعو بكين إلى عدم إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأن هذه لا تخلق سوى مشاكل جديدة، وفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك
. وقالت الخارجية الصينية: "العقوبات الأحادية الجانب والضغط المفرط لا تحل المشاكل فحسب، بل تخلق مشاكل جديدة أيضا".
ونص الوثيقة على ما يلي: "نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة].
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.