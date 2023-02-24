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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تعارض-استخدام-العقوبات-الأحادية-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية--1073951352.html
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
تدعو بكين إلى عدم إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأن هذه لا تخلق سوى مشاكل جديدة، وفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T01:40+0000
2023-02-24T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية: "العقوبات الأحادية الجانب والضغط المفرط لا تحل المشاكل فحسب، بل تخلق مشاكل جديدة أيضا".ونص الوثيقة على ما يلي: "نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة].ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وانغ-يي-الصين-وروسيا-تتحركان-بما-يتماشى-مع-تشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب--1073866722.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية

01:40 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 02:23 GMT 24.02.2023)
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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تدعو بكين إلى عدم إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب في سياق الصراع الأوكراني لأن هذه لا تخلق سوى مشاكل جديدة، وفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية: "العقوبات الأحادية الجانب والضغط المفرط لا تحل المشاكل فحسب، بل تخلق مشاكل جديدة أيضا".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
وانغ يي: الصين وروسيا تتحركان بما يتماشى مع تشكيل عالم متعدد الأقطاب
22 فبراير, 09:37 GMT
ونص الوثيقة على ما يلي: "نحن نعارض أي عقوبات أحادية الجانب لا يأذن بها مجلس الأمن [الأمم المتحدة].
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
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