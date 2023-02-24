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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تعارض-تسييس-الاقتصاد-العالمي-1073951548.html
الصين تعارض تسييس الاقتصاد العالمي
الصين تعارض تسييس الاقتصاد العالمي
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إلى معارضة تسييس الاقتصاد العالمي وضد استخدامه كسلاح. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T02:46+0000
2023-02-24T03:42+0000
الصين
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. ووفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا: "من المهم ضمان استقرار سلاسل التوريد، ويجب على جميع الأطراف حماية نظام الاقتصاد العالمي الحالي، ومقاومة تسييسه، واستغلاله كأداة، واستخدامه كسلاح".كما دعت وزارة الخارجية الصينية إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.وأضاف: أنه "(من الضروري) التخلي عن عقلية الحرب الباردة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية".وبحسب البيان ينبغي أن تؤخذ المصالح والشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد وإيلاء الاعتبار الواجب لها.وتلجأ الولايات المتحدة إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة دبلوماسية شديدة التأثير.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-الحوار-والمفاوضات-هما-السبيل-الوحيد-للخروج-من-الأزمة-الأوكرانية-1073951652.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعارض تسييس الاقتصاد العالمي

02:46 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 03:42 GMT 24.02.2023)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إلى معارضة تسييس الاقتصاد العالمي وضد استخدامه كسلاح.
بكين - سبوتنيك. ووفقا لورقة موقف وزارة الخارجية الصينية بشأن الوضع في أوكرانيا: "من المهم ضمان استقرار سلاسل التوريد، ويجب على جميع الأطراف حماية نظام الاقتصاد العالمي الحالي، ومقاومة تسييسه، واستغلاله كأداة، واستخدامه كسلاح".
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
03:31 GMT
كما دعت وزارة الخارجية الصينية إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.
وأضاف: أنه "(من الضروري) التخلي عن عقلية الحرب الباردة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية".
وبحسب البيان ينبغي أن تؤخذ المصالح والشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد وإيلاء الاعتبار الواجب لها.
وتلجأ الولايات المتحدة إلى فرض حصار سواء كان بريا أو بحريا يهدف إلى إضعاف الدول التي لا تصغي لسياساتها تحت مسمى "العقوبات الاقتصادية" التي يمكن أن تكون سلاحا فتاكا وأداة دبلوماسية شديدة التأثير.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
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