https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تنشر-اقتراحا-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-جهود-مصرية-وأممية-للتهدئة-بعد-غارات-إسرائيلية-على-غزة-1073965999.html

الصين تنشر اقتراحا لتسوية الأزمة الأوكرانية.. جهود مصرية وأممية للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزة

الصين تنشر اقتراحا لتسوية الأزمة الأوكرانية.. جهود مصرية وأممية للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزة

الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، والسلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T14:18+0000

2023-02-24T14:18+0000

2023-02-24T14:18+0000

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الصين تنشر اقتراحا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية ، السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة الصين تنشر اقتراحا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية ، السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة

وجهود مصرية وأممية للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزة، و"أنصار الله" تتهم واشنطن بعرقلة مساعي سلطنة عمان لإنهاء الأزمة في اليمن، ووثائق تظهر سعي رئيس وزراء لبنان لعرقلة عمل قاضية وجهت اتهامات لبنكين.الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانيةأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته الخارجية الصينية لحل الصراع".وكانت واشنطن قد أعلنت أنها في انتظار الخطة الصينية المقترحة من أجل السلام لكي تتعاطى معها ..وتتلخص بنود الخطة الصينية في عدة نقاط أهمها .. ضرورة احترام سيادة كافة الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.ونبذ عقلية الحرب الباردة فلا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها.وطالبت الخطة بوقف القتال والصراع وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف في أسرع وقت.ودعت الصين الى التخلي عن فرض العقوبات الأحادية الجانب وإساءة استخدام العقوبات الأحادية في سياق النزاع الأوكراني، لأن القيود لا تساعد في حل الأزمة، بل تحدث مشكلات جديدة.وأوضح أن المبارة هي الطرح السياسي الوحيد أمام كل الأطراف سواء في روسيا أو الغرب، كما أن العالم بدء يشعر بمدى الحاجة لحل سياسي ودبلوماسي.السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبةوجهود مصرية وأممية للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزةهددت السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في القمة الأمنية المشتركة مع إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة، المقرر عقدها في مدينة العقبة الأردنية، في أعقاب مقتل 11 فلسطينيا جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس أمس.وأشارت مصادر إلى أن "المؤتمر قد يتم إلغاؤه في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس أمس، حيث تعتبر السلطة الفلسطينية ذلك خرقا للتفاهمات التي حققتها الولايات المتحدة مع إسرائيل قبل بضعة أيام، وتطالب الآن بضرورة توفير ضمانات توقف الإجراءات أحادية الجانب وذلك كشرط لمشاركتها في القمة الأمنية".في الوقت نفسه تقوم مصر والأمم المتحدة بالوساطة لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، واقتحام نابلس، الأربعاء.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر تبذل جهوداً من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام.وقد عم إضراب شامل، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء.وذكر أنه بعد "مجزرة جنين جاءت عملية أخرى في نابلس تسببت في مقتل أحد عشر فلسطينيا"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لفرض واقع إسرائيلي وتهويد الأرض وشطب الجذور الفلسطينية."أنصار الله" تتهم واشنطن بعرقلة مساعي سلطنة عمان لإنهاء الأزمة في اليمناتهم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة بالسعي لعرقلة مفاوضات جارية بوساطة سلطنة عُمان بين جماعته والمملكة العربية السعودية.وقال الحوثي في كلمة متلفزة إن "أمريكا تحاول أن تعرقل مساعي سلطنة عُمان، في 3 نقاط أساسية أولها محاولته إبعاد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق، وتحويل المسألة على أنها مسألة داخلية بحتة وهذا لا يمكن القبول به أبدا".وأضاف: "الأمريكي حاول عرقلة الاتفاقات عبر نقطة المرتبات واستحقاقات شعبنا من ثروته الوطنية.وتابع: "نلاحظ خلال الحوارات أن للدور السلبي الأمريكي تأثير في مماطلة تحالف العدوان لأنه المشرف عليه أساسا".وأضاف راجح أن المفاوضات تسرب عنها الكثير حول اتفاق على خفض التصعيد والجانب الإنساني برفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، مشيرا إلى أنه من الواضح حتى الآن أنه لا اتفاق مؤكد.وثائق تظهر سعي رئيس وزراء لبنان لعرقلة عمل قاضية وجهت اتهامات لبنكينقالت وسائل إعلام إن عدة وثائق تظهر أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلب من قوات الأمن عدم تنفيذ أوامر قاضية لبنانية وجهت في الآونة الأخيرة اتهامات لبنكين.ووجه ميقاتي رسالة إلى بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات، طلب فيها من الأجهزة الأمنية "عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن" القاضية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون. وقال ميقاتي إن قرار غادة عون يمثل تجاوزا للسلطة. وأصدر مولوي توجيها طلب من مديرية الأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي عدم التصرف بناء على أوامر غادة عون.وتتابع القاضية عون التحقيقات في القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والإنفاق المسرف وسوء الإدارة المالية.ونشرت غادة عون على تويتر صورة وثيقة رسمية يأمر فيها وزير الداخلية الجهات الأمنية بعدم التعاون معها بناء على توجيه من رئيس الحكومة. ونفى مكتب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان اتهامات التدخل في القضاء.وأشار إلى أنه يتم تصوير مواقف رئيس الحكومة على أنها موالية للمصارف ومخالفة لأدنى حقوق المودعين، وهذا لا يصنف في خانة المواقف الشعبيةوأضاف: يجب الاعتراف بأن أي توجه لمحاسبة القضاء للمسؤولين قد يكون منافيا لأبسط قواعد الإنصاف والعدالة في لبنان.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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