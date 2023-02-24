https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-حجم-الصادرات-والواردات-بلغ-66-مليار-دولار-في-يناير-الماضي-1073966805.html
الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي
الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي
أعلنت إدارة النقد الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الصادرات والواردات الصينية في الخدمات بلغ 459.5 مليار يوان أو ما يعادل 66.17 مليار دولار في يناير/... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T14:47+0000
2023-02-24T14:47+0000
2023-02-24T14:47+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
سعر الدولار اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072831028_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7d4543232b4d4927bc35232a9fec668c.jpg
وقالت المؤسسة إن صادرات البلاد في الخدمات بلغت 177.4 مليار يوان الشهر الماضي، بينما بلغت الواردات 282.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز بمقدار 104.8 مليار يوان.وأضافت إدارة النقد الأجنبي أن النقل والسفر من بين العناصر الرئيسية لتجارة البلاد في الخدمات.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-يتوقع-وصول-حجم-التبادل-التجاري-مع-الصين-إلى-200-مليار-دولار-1073872721.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072831028_37:0:925:666_1920x0_80_0_0_3ad461691651d7afb84a8b070ed6878f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, الأخبار
الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي
تابعنا عبر
أعلنت إدارة النقد الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الصادرات والواردات الصينية في الخدمات بلغ 459.5 مليار يوان أو ما يعادل 66.17 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.