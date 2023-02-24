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https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-حجم-الصادرات-والواردات-بلغ-66-مليار-دولار-في-يناير-الماضي-1073966805.html
الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي
الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي
أعلنت إدارة النقد الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الصادرات والواردات الصينية في الخدمات بلغ 459.5 مليار يوان أو ما يعادل 66.17 مليار دولار في يناير/... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T14:47+0000
2023-02-24T14:47+0000
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وقالت المؤسسة إن صادرات البلاد في الخدمات بلغت 177.4 مليار يوان الشهر الماضي، بينما بلغت الواردات 282.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز بمقدار 104.8 مليار يوان.وأضافت إدارة النقد الأجنبي أن النقل والسفر من بين العناصر الرئيسية لتجارة البلاد في الخدمات.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, الأخبار

الصين... حجم الصادرات والواردات بلغ 66 مليار دولار في يناير الماضي

14:47 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / STRصينيون يزورون سوق زهور عيد الربيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 20 يناير/ كانون الثاني 2023
صينيون يزورون سوق زهور عيد الربيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 20 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلنت إدارة النقد الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن إجمالي الصادرات والواردات الصينية في الخدمات بلغ 459.5 مليار يوان أو ما يعادل 66.17 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت المؤسسة إن صادرات البلاد في الخدمات بلغت 177.4 مليار يوان الشهر الماضي، بينما بلغت الواردات 282.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز بمقدار 104.8 مليار يوان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في سوتشي بتاريخ 13 مايو 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
بوتين يتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار دولار
22 فبراير, 11:34 GMT
وأضافت إدارة النقد الأجنبي أن النقل والسفر من بين العناصر الرئيسية لتجارة البلاد في الخدمات.
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