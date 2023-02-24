https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الأوكرانية-تستخدم-راجمات-ومدافع-قابلة-للنفخ-فيديو-1073954886.html
القوات الأوكرانية تستخدم راجمات ومدافع قابلة للنفخ... فيديو
القوات الأوكرانية تستخدم راجمات ومدافع قابلة للنفخ... فيديو
بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام تكتيك تركيب نماذج قابلة للنفخ من المعدات العسكرية لتشتيت انتباه المدفعية الروسية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T07:29+0000
2023-02-24T07:29+0000
2023-02-24T07:29+0000
رصد عسكري
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تم رصد المنتجات التي تحاكي مدافع الهاوتزر الأمريكية "هيمارس" و"إم777" على الجبهة، حسب مراسلي "روسكايا فيسنا".يتم إنتاج النماذج في ورشة خياطة في جمهورية التشيك. عرضت القناة التلفزيونية التشيكية "سي تي1" تقريرا حول صناعة المعدات القابلة للنفخ. ووفقًا لممثل الإنتاج، فويتيك فريسير، فإن الورشة قادرة على إنتاج حوالي 35 نموذجًا قابلًا للنفخ لمعدات كبيرة مثل راجمات هيمارس شهريًا.قامت القوات المسلحة الأوكرانية بتشتيت الصناديق والقذائف والحطام بجوار النماذج المثبتة من أجل إضفاء الواقعية عليها. بهذه الطريقة، تحاول إظهار بأن مدافع الهاوتزر أو المنشأة تطلق النيران.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستخدم راجمات ومدافع قابلة للنفخ... فيديو
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بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام تكتيك تركيب نماذج قابلة للنفخ من المعدات العسكرية لتشتيت انتباه المدفعية الروسية.
تم رصد المنتجات التي تحاكي مدافع الهاوتزر الأمريكية "هيمارس" و"إم777" على الجبهة، حسب مراسلي "روسكايا فيسنا".
يتم إنتاج النماذج في ورشة خياطة في جمهورية التشيك. عرضت القناة التلفزيونية التشيكية "سي تي1" تقريرا حول صناعة المعدات القابلة للنفخ. ووفقًا لممثل الإنتاج، فويتيك فريسير، فإن الورشة قادرة على إنتاج حوالي 35 نموذجًا قابلًا للنفخ لمعدات كبيرة مثل راجمات هيمارس شهريًا.
قامت القوات المسلحة الأوكرانية بتشتيت الصناديق والقذائف والحطام بجوار النماذج المثبتة من أجل إضفاء الواقعية عليها. بهذه الطريقة، تحاول إظهار بأن مدافع الهاوتزر أو المنشأة تطلق النيران.