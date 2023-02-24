https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الأوكرانية-تسقط-طائرة-مسيرة-تابعة-لها-فوق-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1073953278.html
القوات الأوكرانية تسقط طائرة مسيرة تابعة لها فوق مقاطعة خاركوف... فيديو
القوات الأوكرانية تسقط طائرة مسيرة تابعة لها فوق مقاطعة خاركوف... فيديو
أسقط الدفاع الجوي الأوكراني طائرة مسيرة، تبين أنها طائرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T06:04+0000
2023-02-24T06:04+0000
2023-02-24T06:04+0000
رصد عسكري
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تم نشر مقطع فيديو لأجزاء محترقة من الطائرة المسيرة على الشبكات الاجتماعية في مقاطعة خاركوف. اعتقد الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة روسية، ولكن كان من الممكن تحديد التفاصيل المميزة لـ "Bayraktar TB2".اختفت الطائرات المسيرة التركية الهجومية التكتيكية "Bayraktar TB2"، التي أثبتت أنها سلاح قوي خلال حرب قرة باغ التي استمرت 44 يومًا في خريف عام 2020، من التقارير الإخبارية في صيف عام 2022. استخدمت القوات الأوكرانية هذه الأجهزة بنجاح للدعاية، ومع ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم مسيرات "Bayraktar TB2" التي تملكها القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تسقط طائرة مسيرة تابعة لها فوق مقاطعة خاركوف... فيديو
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أسقط الدفاع الجوي الأوكراني طائرة مسيرة، تبين أنها طائرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم نشر مقطع فيديو لأجزاء محترقة من الطائرة المسيرة على الشبكات الاجتماعية في مقاطعة خاركوف. اعتقد الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة روسية، ولكن كان من الممكن تحديد التفاصيل المميزة لـ "Bayraktar TB2".
اختفت الطائرات المسيرة التركية الهجومية التكتيكية "Bayraktar TB2"، التي أثبتت أنها سلاح قوي خلال حرب قرة باغ التي استمرت 44 يومًا في خريف عام 2020، من التقارير الإخبارية في صيف عام 2022. استخدمت القوات الأوكرانية هذه الأجهزة بنجاح للدعاية، ومع ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم مسيرات "Bayraktar TB2" التي تملكها القوات الأوكرانية.