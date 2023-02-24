عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ألكساندروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1073952477.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية بـ"خمس... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T05:02+0000
2023-02-24T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072653297_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_98c2f8fa45be5f26fdf77f9f0b087ebc.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072653297_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_0cf86c06d54c2ebee7053bfc3b782b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"

05:02 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 24.02.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية بـ"خمس قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала