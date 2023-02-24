https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-ألكساندروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1073952477.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية بـ"خمس... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T05:02+0000
2023-02-24T05:02+0000
2023-02-24T05:03+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
05:02 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية بـ"خمس قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.