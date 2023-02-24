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المغرب يدرس اقتناء راجمات صواريخ إسرائيلية
المغرب يدرس اقتناء راجمات صواريخ إسرائيلية
كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المغرب يدرس شراء راجمات صواريخ "بلوس" من تل أبيب. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T15:19+0000
2023-02-24T15:19+0000
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وقال موقع i24news.tv الإسرائيلي إن قدرات راجمات الصواريخ المذكورة التي تنتجها شركة " أنظمة إلبيت"، تصل إلى مسافة 300 كيلومتر.ولفت إلى أن اقتناء الراجمات من قبل القوات المغربية، سيزيد قدراتها الدفاعية عبر سلاح المدفعية التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية.ومن المتوقع أن تشهد المشتريات المغربية من الأسلحة الإسرائيلية تزايدا كبيرا خلال السنوات المقبلة، في ضوء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، العام الماضي، بين البلدين، عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس للمغرب.وأواخر 2020 استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.ومن المقرر أن يحتضن المغرب في مارس/آذار المقبل قمة "النقب 2" بمشاركة وزير خارجيته ونظرائه من إسرائيل والأردن ومصر والبحرين والإمارات.إلا أن وسائل إعلام عبرية توقعت تأجيل القمة وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.وعقدت "قمة النقب" لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب جنوب إسرائيل، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20211124/المغرب-وإسرائيل-يوقعان-مذكرة-تفاهم-دفاعية-1052923228.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-القوات-الجوية-الإسرائيلية-يصل-الرباط-ويلتقي-نظيره-المغربي-لتعزيز-التعاون-العسكري-1073895976.html
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الأخبار, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

المغرب يدرس اقتناء راجمات صواريخ إسرائيلية

15:19 GMT 24.02.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المغرب يدرس شراء راجمات صواريخ "بلوس" من تل أبيب.
وقال موقع i24news.tv الإسرائيلي إن قدرات راجمات الصواريخ المذكورة التي تنتجها شركة " أنظمة إلبيت"، تصل إلى مسافة 300 كيلومتر.
ولفت إلى أن اقتناء الراجمات من قبل القوات المغربية، سيزيد قدراتها الدفاعية عبر سلاح المدفعية التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
24 نوفمبر 2021, 10:15 GMT
ومن المتوقع أن تشهد المشتريات المغربية من الأسلحة الإسرائيلية تزايدا كبيرا خلال السنوات المقبلة، في ضوء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكري، العام الماضي، بين البلدين، عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس للمغرب.
وأواخر 2020 استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.
ومن المقرر أن يحتضن المغرب في مارس/آذار المقبل قمة "النقب 2" بمشاركة وزير خارجيته ونظرائه من إسرائيل والأردن ومصر والبحرين والإمارات.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل الرباط ويلتقي نظيره المغربي لتعزيز التعاون العسكري
22 فبراير, 19:46 GMT
إلا أن وسائل إعلام عبرية توقعت تأجيل القمة وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.
وعقدت "قمة النقب" لأول مرة العام الماضي في بلدة "سْديه بوكير" في النقب جنوب إسرائيل، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.
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