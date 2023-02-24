تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:35 GMT 24.02.2023
05:34 GMT 24.02.2023
05:33 GMT 24.02.2023
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، ان القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية، بـ" خمس قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو" .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "التلغرام": " بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي : في الساعة ، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "التلغرام": " بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي : في الساعة ، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
05:33 GMT 24.02.2023
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "F-16" الآن.
05:32 GMT 24.02.2023
05:32 GMT 24.02.2023
05:31 GMT 24.02.2023
05:31 GMT 24.02.2023
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.