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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073952892.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T05:29+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:29 GMT 24.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:35 GMT 24.02.2023
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
05:34 GMT
05:34 GMT 24.02.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض بشأن خطة السلام الصينية: واشنطن لن تملي على كييف كيفية إنهاء النزاع مع موسكو
04:06 GMT
05:33 GMT 24.02.2023
القوات الأوكرانية تقصف منطقة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، ان القوات الأوكرانية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة ألكساندروفكا في الجمهورية، بـ" خمس قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو" .

وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "التلغرام": " بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي : في الساعة ، 01.50 التجمع السكني ألكساندروفكا، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
05:33 GMT 24.02.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات "إف-16" الآن
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "F-16" الآن.
05:32 GMT 24.02.2023
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
05:32 GMT 24.02.2023
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
وكالة: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
02:10 GMT
05:31 GMT 24.02.2023
الصين تعارض استخدام العقوبات الأحادية في سياق الأزمة الأوكرانية
05:31 GMT 24.02.2023
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا مناهضا لروسيا بشأن أوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا مناهضًا لروسيا أعدته الدول الغربية بشأن إقامة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
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