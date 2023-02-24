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https://sputnikarabic.ae/20230224/خطة-الخارجية-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1073964722.html
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية الصينية خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الصين, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, الصين, أخبار أوكرانيا, инфографика

خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

14:01 GMT 24.02.2023
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع"، وفيما يلي بنود تلك الخطة.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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