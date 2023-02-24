https://sputnikarabic.ae/20230224/رجل-بزي-أخضر-غريب-يثير-الارتباك-في-أحد-شوارع-السعودية-فيديو-1073958827.html
رجل بزي أخضر غريب يثير الارتباك في أحد شوارع السعودية... فيديو
رجل بزي أخضر غريب يثير الارتباك في أحد شوارع السعودية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو لشخص ظهر مرتديا ملابس خضراء غريبة يتجول في إحدى الشوارع، ما أثار حالة من الارتباك بين... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T09:45+0000
2023-02-24T09:45+0000
2023-02-24T09:45+0000
نادي الفيديو
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وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر الشخص بزيه الأخضر الغريب وهو يجري هربا من دورية الشرطة بعدما تم إيقافه.بدوره، قال الأمن العام السعودي عبر "تويتر": "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الإحساء في المنطقة الشرقية على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية".وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع وأعرب بعضهم عن سعادتهم بالقبض عليه.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/16/1054442310_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_20a4d37e3a84da53011032c9823c9b50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل بزي أخضر غريب يثير الارتباك في أحد شوارع السعودية... فيديو
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو لشخص ظهر مرتديا ملابس خضراء غريبة يتجول في إحدى الشوارع، ما أثار حالة من الارتباك بين المارة.
وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر الشخص بزيه الأخضر الغريب وهو يجري هربا من دورية الشرطة بعدما تم إيقافه.
بدوره، قال الأمن العام السعودي
عبر "تويتر": "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الإحساء في المنطقة الشرقية على مواطن لتعطيله حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية".
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع وأعرب بعضهم عن سعادتهم بالقبض عليه.