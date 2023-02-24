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رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان
رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان
اقتربت من تايوان صباح اليوم 37 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزيرة. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:25+0000
2023-02-24T12:25+0000
العالم
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يشار إلى أن الجيش التايواني أرسل طائراته وسفنه للمراقبة.وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان.يذكر، أنه مؤخرًا، دعا جنرال القوات الجوية الأمريكية مايك مينيهان إلى "الاستعداد للحرب مع الصين". ويعتقد أن بكين ستستغل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 لمحاولة السيطرة على تايوان.ووجه مينيهان "تحذيرا لكافة قادة الوحدات القتالية بالقوات الجوية وأمرهم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة للتحضير للمواجهة مع جمهورية الصين الشعبية نهاية فبراير/شباط".
https://sputnikarabic.ae/20230224/إعلام-الولايات-المتحدة-تزيد-وجودها-العسكري-في-تايوان-1073956330.html
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رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان

12:25 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
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اقتربت من تايوان صباح اليوم 37 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزيرة.
يشار إلى أن الجيش التايواني أرسل طائراته وسفنه للمراقبة.
وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان.
تايوان تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
إعلام: الولايات المتحدة تزيد وجودها العسكري في تايوان
08:34 GMT
يذكر، أنه مؤخرًا، دعا جنرال القوات الجوية الأمريكية مايك مينيهان إلى "الاستعداد للحرب مع الصين". ويعتقد أن بكين ستستغل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 لمحاولة السيطرة على تايوان.
ووجه مينيهان "تحذيرا لكافة قادة الوحدات القتالية بالقوات الجوية وأمرهم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة للتحضير للمواجهة مع جمهورية الصين الشعبية نهاية فبراير/شباط".
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