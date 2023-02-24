https://sputnikarabic.ae/20230224/رصد-37-طائرة-و6-سفن-صينية-بالقرب-من-تايوان-1073961635.html
رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان
رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان
اقتربت من تايوان صباح اليوم 37 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزيرة. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:25+0000
2023-02-24T12:25+0000
2023-02-24T12:25+0000
العالم
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يشار إلى أن الجيش التايواني أرسل طائراته وسفنه للمراقبة.وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان.يذكر، أنه مؤخرًا، دعا جنرال القوات الجوية الأمريكية مايك مينيهان إلى "الاستعداد للحرب مع الصين". ويعتقد أن بكين ستستغل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 لمحاولة السيطرة على تايوان.ووجه مينيهان "تحذيرا لكافة قادة الوحدات القتالية بالقوات الجوية وأمرهم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة للتحضير للمواجهة مع جمهورية الصين الشعبية نهاية فبراير/شباط".
https://sputnikarabic.ae/20230224/إعلام-الولايات-المتحدة-تزيد-وجودها-العسكري-في-تايوان-1073956330.html
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العالم
رصد 37 طائرة و6 سفن صينية بالقرب من تايوان
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اقتربت من تايوان صباح اليوم 37 طائرة و6 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزيرة.
يشار إلى أن الجيش التايواني أرسل طائراته وسفنه للمراقبة.
وأضافت الوزارة أن 12 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان.
يذكر، أنه مؤخرًا، دعا جنرال القوات الجوية الأمريكية مايك مينيهان إلى "الاستعداد للحرب مع الصين". ويعتقد أن بكين ستستغل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 لمحاولة السيطرة على تايوان.
ووجه مينيهان "تحذيرا لكافة قادة الوحدات القتالية بالقوات الجوية وأمرهم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة للتحضير للمواجهة مع جمهورية الصين الشعبية نهاية فبراير/شباط".