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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/سفير-روسيا-لدى-كندا-العقوبات-الكندية-والغربية-ضد-روسيا-لا-معنى-لها-1073975888.html
سفير موسكو لدى أوتاوا: العقوبات الكندية والغربية ضد روسيا لا معنى لها
سفير موسكو لدى أوتاوا: العقوبات الكندية والغربية ضد روسيا لا معنى لها
أعلن سفير روسيا لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، يوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها كندا والغرب على المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T23:09+0000
2023-02-24T23:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
روسيا
الخارجية الروسية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ستيبانوف، في بيان على "تويتر"، إن "العقوبات الكندية والغربية ضد المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها". مشيرا إلى أن هذه العقوبات "لن تعمل قط ضد روسيا ولن تؤثر على سياستنا الخارجية السيادية أو العلاقات الداخلية".وأعلنت كندا بوقت سابق من الجمعة، سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 129 شخصًا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروسي وعدد من الوزراء وأعضاء الإدارة الرئاسية و63 كيانًا.كما أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق من الجمعة توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روسآتوم".كما فرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا طالت شركات، ومجموعة من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال.
https://sputnikarabic.ae/20230224/ارتفاع-نسبة-الإيطاليين-المعارضين-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-خلال-شهرين-1073963506.html
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أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الخارجية الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الخارجية الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا

سفير موسكو لدى أوتاوا: العقوبات الكندية والغربية ضد روسيا لا معنى لها

23:09 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 24.02.2023)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا لدى كندا أوليغ ستيبانوف
سفير روسيا لدى كندا أوليغ ستيبانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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أعلن سفير روسيا لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، يوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها كندا والغرب على المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها ولن تؤثر على السياسة السيادية للبلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ستيبانوف، في بيان على "تويتر"، إن "العقوبات الكندية والغربية ضد المواطنين الروس والمؤسسات الحكومية والشركات الروسية، لا معنى لها". مشيرا إلى أن هذه العقوبات "لن تعمل قط ضد روسيا ولن تؤثر على سياستنا الخارجية السيادية أو العلاقات الداخلية".
وأعلنت كندا بوقت سابق من الجمعة، سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 129 شخصًا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروسي وعدد من الوزراء وأعضاء الإدارة الرئاسية و63 كيانًا.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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كما أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق من الجمعة توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روسآتوم".
كما فرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا طالت شركات، ومجموعة من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال.
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