https://sputnikarabic.ae/20230224/سفير-موسكو-لدى-القاهرة-روسيا-ممتنة-لمصر-لتفهمها-أسباب-الصدام-في-أوكرانيا-1073955365.html

سفير موسكو لدى القاهرة: روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب الصدام في أوكرانيا

سفير موسكو لدى القاهرة: روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب الصدام في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إن روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب المواجهة في أوكرانيا ودعمها لموسكو. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T07:43+0000

2023-02-24T07:43+0000

2023-02-24T07:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضاف السفير في بيان اليوم الجمعة، "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والشعب المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".وأشار بوريسينكو إلى أنه على الرغم من تدفق الأكاذيب حول تصرفات روسيا من قبل الولايات المتحدة، فإن المصريين يرون ويفهمون أن روسيا تقاتل لصالح البشرية جمعاء ضد قوى الشر التي تسعى للهيمنة على العالم.وتابع "لن نمل من فضح التصريحات الكاذبة لممثلي الغرب، بما في ذلك بما يتعلق بموضوع توريد المنتجات الزراعية التي تهم مصر".وأكد السفير الروسي أن أزمة الغذاء في العام الماضي لم تنشأ على الإطلاق بسبب العملية الروسية الخاصة ولكن بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.في الوقت نفسه، شدد على أن موسكو على الرغم من العقوبات الغربية تفي بضمير حي بجميع عقود توريد الحبوب إلى أفريقيا والشرق الأوسط.وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ"، مضيفا "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.

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