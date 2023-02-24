عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/سفير-موسكو-لدى-القاهرة-روسيا-ممتنة-لمصر-لتفهمها-أسباب-الصدام-في-أوكرانيا-1073955365.html
سفير موسكو لدى القاهرة: روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب الصدام في أوكرانيا
سفير موسكو لدى القاهرة: روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب الصدام في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إن روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب المواجهة في أوكرانيا ودعمها لموسكو. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T07:43+0000
2023-02-24T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مصر
أخبار أوكرانيا
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103610/92/1036109279_0:0:2917:1640_1920x0_80_0_0_b6bf7808db3966ff5c58866917cc3ec9.jpg
وأضاف السفير في بيان اليوم الجمعة، "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والشعب المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".وأشار بوريسينكو إلى أنه على الرغم من تدفق الأكاذيب حول تصرفات روسيا من قبل الولايات المتحدة، فإن المصريين يرون ويفهمون أن روسيا تقاتل لصالح البشرية جمعاء ضد قوى الشر التي تسعى للهيمنة على العالم.وتابع "لن نمل من فضح التصريحات الكاذبة لممثلي الغرب، بما في ذلك بما يتعلق بموضوع توريد المنتجات الزراعية التي تهم مصر".وأكد السفير الروسي أن أزمة الغذاء في العام الماضي لم تنشأ على الإطلاق بسبب العملية الروسية الخاصة ولكن بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.في الوقت نفسه، شدد على أن موسكو على الرغم من العقوبات الغربية تفي بضمير حي بجميع عقود توريد الحبوب إلى أفريقيا والشرق الأوسط.وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ"، مضيفا "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20220920/وزارة-التموين-المصرية-لسبوتنيك-تعاقدنا-على-شراء-نحو-13-مليون-طن-من-القمح-الروسي-منذ-بدء-الأزمة-1068009289.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103610/92/1036109279_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_2b40699da774bc3820d1e15b8829f7b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, مصر, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

سفير موسكو لدى القاهرة: روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب الصدام في أوكرانيا

07:43 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Alexey Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، إن روسيا ممتنة لمصر لتفهمها أسباب المواجهة في أوكرانيا ودعمها لموسكو.
وأضاف السفير في بيان اليوم الجمعة، "أود أن أعبر عن خالص امتناني لمصر والشعب المصري لفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ودعم روسيا".

وأشار بوريسينكو إلى أنه على الرغم من تدفق الأكاذيب حول تصرفات روسيا من قبل الولايات المتحدة، فإن المصريين يرون ويفهمون أن روسيا تقاتل لصالح البشرية جمعاء ضد قوى الشر التي تسعى للهيمنة على العالم.

وتابع "لن نمل من فضح التصريحات الكاذبة لممثلي الغرب، بما في ذلك بما يتعلق بموضوع توريد المنتجات الزراعية التي تهم مصر".
وأكد السفير الروسي أن أزمة الغذاء في العام الماضي لم تنشأ على الإطلاق بسبب العملية الروسية الخاصة ولكن بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
وزارة التموين المصرية لسبوتنيك: تعاقدنا على شراء نحو 1.3 مليون طن من القمح الروسي منذ بدء الأزمة
20 سبتمبر 2022, 15:26 GMT
في الوقت نفسه، شدد على أن موسكو على الرغم من العقوبات الغربية تفي بضمير حي بجميع عقود توريد الحبوب إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "إمدادات القمح الروسي إلى مصر زادت بشكل ملحوظ"، مضيفا "يسعدنا مساعدة أصدقائنا المصريين في ضمان أمنهم الغذائي".
يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала