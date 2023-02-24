https://sputnikarabic.ae/20230224/صحيفة-صلاح-يطلب-من-ليفربول-الموافقة-على-انتقاله-لبرشلونة-1073963166.html
صحيفة: صلاح يطلب من ليفربول الموافقة على انتقاله لبرشلونة
صحيفة: صلاح يطلب من ليفربول الموافقة على انتقاله لبرشلونة
كشفت تقارير إسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول، مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي، مثلما فعل... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T13:19+0000
2023-02-24T13:19+0000
2023-02-24T13:19+0000
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وذكرت صحيفة "El Nacional" في تقرير لها أن صلاح يبحث عن تحد جديد في مسيرته، وفكر في بدء مغامرة في مسابقة أخرى، لكن في النهاية أقنعه يورغن كلوب بالبقاء مع الريدز.لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة كانت محبطة للغاية، حيث يحتل ليفربول المركز الـ 8 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي ويبدو أنه بعيد عن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.هذا بجانب السقوط المدوي أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 2-5 وبات خروجهم من المسابقة مسألة وقت.ووفقا للتقرير، فإن محمد صلاح (30 عامًا)، يدرك أنه يواجه إحدى الفرص الأخيرة في حياته المهنية، أو الأخيرة، لبدء تحدٍ آخر.وكشفت الصحيفة أن صلاح تواصل مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وأكد استعداده لخفض راتبه بشكل كبير في سبيل اللعب في صفوف البارسا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/ليفربول-يقترب-من-التضحية-بمحمد-صلاح-وكلوب-يرفض-الرحيل-1073452326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, أخبار دوري أبطال أوروبا
صحيفة: صلاح يطلب من ليفربول الموافقة على انتقاله لبرشلونة
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كشفت تقارير إسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح مستاء من الوضع الحالي لليفربول، مشيرة إلى أنه يشعر بالندم لأنه لم يغادر في الميركاتو الصيفي الماضي، مثلما فعل زميله السابق ساديو ماني، والذي انتقل إلى بايرن ميونخ.
وذكرت
صحيفة "El Nacional"
في تقرير لها أن صلاح يبحث عن تحد جديد في مسيرته، وفكر في بدء مغامرة في مسابقة أخرى، لكن في النهاية أقنعه يورغن كلوب بالبقاء مع الريدز.
لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة كانت محبطة للغاية، حيث يحتل ليفربول
المركز الـ 8 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي ويبدو أنه بعيد عن التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
هذا بجانب السقوط المدوي أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 2-5 وبات خروجهم من المسابقة مسألة وقت.
ووفقا للتقرير، فإن محمد صلاح
(30 عامًا)، يدرك أنه يواجه إحدى الفرص الأخيرة في حياته المهنية، أو الأخيرة، لبدء تحدٍ آخر.
وأوضحت الصحيفة أن صلاح أبلغ كلوب برغبته، حيث يأمل أن يسمحوا له بالرحيل، كعلامة امتنان للالتزام والاحتراف الذي أظهره في السنوات الـ 6 التي قضاها في ليفربول.
وكشفت الصحيفة أن صلاح تواصل مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة
وأكد استعداده لخفض راتبه بشكل كبير في سبيل اللعب في صفوف البارسا.