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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1073975532.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الجمعة، في عدة مناطق بأوكرانيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T22:17+0000
2023-02-24T22:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
صفارات الإنذار
كييف
أخبار كييف
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي، دنيبروبتروفسك وخاركوف الأوكرانية.في وقت متأخر من مساء الجمعة أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/ماكرون-وشولتس-ينصحان-زيلينسكي-بالانخراط-في-محادثات-سلام-مع-روسيا-1073971311.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف
أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

22:17 GMT 24.02.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الجمعة، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي، دنيبروبتروفسك وخاركوف الأوكرانية.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
في وقت متأخر من مساء الجمعة أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.
في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
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18:27 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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