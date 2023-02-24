https://sputnikarabic.ae/20230224/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1073975532.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الجمعة، في عدة مناطق بأوكرانيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

صفارات الإنذار

كييف

أخبار كييف

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي، دنيبروبتروفسك وخاركوف الأوكرانية.في وقت متأخر من مساء الجمعة أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.في وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

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أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف