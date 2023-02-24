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https://sputnikarabic.ae/20230224/فرنسا-تعلن-توسيع-مساعداتها-العسكرية-لأوكرانيا-1073962185.html
فرنسا تعلن توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
فرنسا تعلن توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر في رسالة مصورة نشرت على "تويتر" أن بلادها "فتحت الطريق" لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة وتعتزم... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:46+0000
2023-02-24T12:46+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأشارت ليجيندر إلى أنه إضافة للمساعدة التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا منذ بداية الصراع، قدمت الجمهورية دعمًا ماليًا واقتصاديًا وإنسانيًا.وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية لأوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" ذاتية الحركة.وأعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير/ شباط أن كييف يمكن أن تعتمد على عمليات التسليم السريعة لحوامل المدفعية ذاتية الدفع "قيصر".وخاطبت الوزيرة نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، قائلة: "ستحصل على مدافع قيصر ذاتية الدفع إضافية قريبًا، لأننا ننتج الآن بشكل أسرع".
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

فرنسا تعلن توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

12:46 GMT 24.02.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر في رسالة مصورة نشرت على "تويتر" أن بلادها "فتحت الطريق" لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة وتعتزم زيادة المساعدة العسكرية المقدمة إلى كييف.
وأشارت ليجيندر إلى أنه إضافة للمساعدة التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا منذ بداية الصراع، قدمت الجمهورية دعمًا ماليًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

نحن نقدم أيضًا دعمًا عسكريًا وبالإضافة إلى مدافع هاوتزر "قيصر" وأنظمة الدفاع الجوي، فتحت فرنسا الطريق لإمدادات الدبابات من خلال أن تصبح أول دولة تزود أوكرانيا بدبابات "أيه إم إكس 10 أر إس" القتالية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وستشكل هذه المساعدة قيمة مضافة.

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية لأوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" ذاتية الحركة.
وأعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير/ شباط أن كييف يمكن أن تعتمد على عمليات التسليم السريعة لحوامل المدفعية ذاتية الدفع "قيصر".
وخاطبت الوزيرة نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، قائلة: "ستحصل على مدافع قيصر ذاتية الدفع إضافية قريبًا، لأننا ننتج الآن بشكل أسرع".
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