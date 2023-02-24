فرنسا تعلن توسيع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
© Fotolia / Kovalenkovpetr
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر في رسالة مصورة نشرت على "تويتر" أن بلادها "فتحت الطريق" لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة وتعتزم زيادة المساعدة العسكرية المقدمة إلى كييف.
وأشارت ليجيندر إلى أنه إضافة للمساعدة التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا منذ بداية الصراع، قدمت الجمهورية دعمًا ماليًا واقتصاديًا وإنسانيًا.
نحن نقدم أيضًا دعمًا عسكريًا وبالإضافة إلى مدافع هاوتزر "قيصر" وأنظمة الدفاع الجوي، فتحت فرنسا الطريق لإمدادات الدبابات من خلال أن تصبح أول دولة تزود أوكرانيا بدبابات "أيه إم إكس 10 أر إس" القتالية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وستشكل هذه المساعدة قيمة مضافة.
Depuis un an, l'#Ukraine se défend face à une guerre d'agression illégale menée par la Russie. Un an de courage ukrainien, d'unité 🇪🇺 & d'action diplomatique intense de la France— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) February 24, 2023
Dans #100pour100diplo, @AClaireLegendre revient sur l'engagement 🇫🇷 & 🇪🇺 en soutien à 🇺🇦#24Feb2022 pic.twitter.com/KAXMqvM0x3
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية لأوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع "قيصر" ذاتية الحركة.
وأعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في مؤتمر ميونيخ للأمن في 18 فبراير/ شباط أن كييف يمكن أن تعتمد على عمليات التسليم السريعة لحوامل المدفعية ذاتية الدفع "قيصر".
وخاطبت الوزيرة نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، قائلة: "ستحصل على مدافع قيصر ذاتية الدفع إضافية قريبًا، لأننا ننتج الآن بشكل أسرع".