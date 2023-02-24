https://sputnikarabic.ae/20230224/قائد-الجيش-الإيراني-العدو-يسعى-لكسر-كرامة-الدول-المستقلة-1073963739.html
قائد الجيش الإيراني: العدو يسعى لكسر كرامة الدول المستقلة
قائد الجيش الإيراني: العدو يسعى لكسر كرامة الدول المستقلة
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إن نظام الهيمنة والاستكبار يريد من الدول والشعوب الانصياع لأوامره. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T13:49+0000
2023-02-24T13:49+0000
2023-02-24T13:49+0000
الجيش الإيراني
رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري
إيران
دافوس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0e/1066400122_0:91:2049:1243_1920x0_80_0_0_f57d591d45463a83f54163984612873d.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال حفل تخرج طلاب الدورة الثانية والثلاثين لإدارة الدفاع وطلاب الدورة الثامنة للدكتوراه المهنية العليا في جامعة قيادة وأركان الجيش.وأوضح اللواء موسوي أن "العدو بكل مقومات القوة في حرب مشتركة يسعى لكسر استقلال وكرامة الدول التي تقرر مصيرها بنفسها"، مضيفا خلال حفل تخريج الضباط في دورة تحت اسم "دورة دافوس العسكرية"، أن إيران تقوم بتحديث جميع التدريبات بدقة وعن كثب بناء على التغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، وبحسب احتياجات ساحة المعركة والتهديدات التي تواجه بلاده.وأشار اللواء عبدالرحيم موسوي إلى أن الشعب الإيراني يحب الجيش، وبأنه من واجب الجيش الإيراني الاستعداد الدائم لتلبية توقعات قائد الثورة والشعب الإيراني العزيز.وفي سياق متصل، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، الأربعاء الماضي، إن جيش الجمهورية الإسلامية يرصد التهديدات بشكل جيد ومستعد لتنفيذ مهامه.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد علي رضا إلهامي جاءت حول إشارته إلى بطولات قوات الجيش الإيراني منذ العقود الماضية، موضحا خلالها أن تضحية رجال الجيش في زلزال مدينة خوي الأخير تضاهي شجاعة قوات الجيش الإيراني أثناء فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988).وذكر القائد العسكري الإيراني بأن جيش بلاده يقف منذ تلك الحرب ضد الاستكبار وظلم الطاغوت، مضيفا أن "الجيش اليوم هو رمز للاستقلال والتضحية بالنفس والشرف".وشدد العميد علي رضا إلهامي على أن الجيش الإيراني حاضر في جميع ساحات دعم ومساعدة الشعب الإيراني، وأنه يعرف ويرصد التهديدات التي تحاك ضد بلاده، مشيرا إلى أن قوات الجيش جاهزة لتنفيذ مهامه بشكل كامل.وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أهمية النمو العلمي بين الموظفين العسكريين في بلاده، لافتا إلى أن إحدى متطلبات إيران تتمركز في أن تصبح أقوى في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-عسكري-إيراني-نرصد-تهديداتنا-بشكل-جيد-ومستعدون-لتنفيذ-مهامنا-بدقة-1073886230.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0e/1066400122_20:0:1763:1307_1920x0_80_0_0_c56f4977da29f234bdb080ae96f3d5fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإيراني, رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري, إيران, دافوس, العالم
الجيش الإيراني, رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري, إيران, دافوس, العالم
قائد الجيش الإيراني: العدو يسعى لكسر كرامة الدول المستقلة
تابعنا عبر
قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إن نظام الهيمنة والاستكبار يريد من الدول والشعوب الانصياع لأوامره.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال حفل تخرج طلاب الدورة الثانية والثلاثين لإدارة الدفاع وطلاب الدورة الثامنة للدكتوراه المهنية العليا في جامعة قيادة وأركان الجيش.
وأوضح اللواء موسوي أن "العدو بكل مقومات القوة في حرب مشتركة يسعى لكسر استقلال وكرامة الدول التي تقرر مصيرها بنفسها"، مضيفا خلال حفل تخريج الضباط في دورة تحت اسم "دورة دافوس العسكرية"، أن إيران تقوم بتحديث جميع التدريبات بدقة وعن كثب بناء على التغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، وبحسب احتياجات ساحة المعركة والتهديدات التي تواجه بلاده.
وأشار اللواء عبدالرحيم موسوي إلى أن الشعب الإيراني
يحب الجيش، وبأنه من واجب الجيش الإيراني الاستعداد الدائم لتلبية توقعات قائد الثورة والشعب الإيراني العزيز.
ولفت القائد العام للجيش الإيراني إلى أن "نظام الهيمنة والاستكبار يسعى لتركيع ولكسر استقلال وكرامة الدول التي تقرر مصيرها بنفسها".
وفي سياق متصل، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، الأربعاء الماضي، إن جيش الجمهورية الإسلامية يرصد التهديدات بشكل جيد ومستعد لتنفيذ مهامه.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد علي رضا إلهامي جاءت حول إشارته إلى بطولات قوات الجيش الإيراني منذ العقود الماضية، موضحا خلالها أن تضحية رجال الجيش في زلزال مدينة خوي الأخير تضاهي شجاعة قوات الجيش الإيراني أثناء فترة الحرب العراقية الإيرانية
(1980 - 1988).
وذكر القائد العسكري الإيراني بأن جيش بلاده يقف منذ تلك الحرب ضد الاستكبار وظلم الطاغوت، مضيفا أن "الجيش اليوم هو رمز للاستقلال والتضحية بالنفس والشرف".
وشدد العميد علي رضا إلهامي على أن الجيش الإيراني
حاضر في جميع ساحات دعم ومساعدة الشعب الإيراني، وأنه يعرف ويرصد التهديدات التي تحاك ضد بلاده، مشيرا إلى أن قوات الجيش جاهزة لتنفيذ مهامه بشكل كامل.
وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أهمية النمو العلمي بين الموظفين العسكريين في بلاده، لافتا إلى أن إحدى متطلبات إيران تتمركز في أن تصبح أقوى في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري أيضا.