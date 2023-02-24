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https://sputnikarabic.ae/20230224/كندا-تعلن-دعم-أوكرانيا-بمساعدات-إضافية-بقيمة-32-مليون-دولار-1073962851.html
كندا تعلن دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة 32 مليون دولار
كندا تعلن دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة 32 مليون دولار
أعلنت كندا اليوم الجمعة أنها ستقدم لأوكرانيا 32 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية. وتم نشر البيان المقابل على الموقع الإلكتروني لحكومة كندا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:47+0000
2023-02-24T12:47+0000
العالم
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ويوضح أنه من إجمالي المبلغ، سيتم استخدام 7.5 مليون دولار لإزالة الألغام، وأكثر من 12 مليون دولار لتمويل مكافحة وإزالة التهديدات البيولوجية والإشعاعية والنووية، وأكثر من 13 مليون دولار للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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كندا تعلن دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة 32 مليون دولار

12:47 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / DON EMMERT
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أعلنت كندا اليوم الجمعة أنها ستقدم لأوكرانيا 32 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية. وتم نشر البيان المقابل على الموقع الإلكتروني لحكومة كندا.
ويوضح أنه من إجمالي المبلغ، سيتم استخدام 7.5 مليون دولار لإزالة الألغام، وأكثر من 12 مليون دولار لتمويل مكافحة وإزالة التهديدات البيولوجية والإشعاعية والنووية، وأكثر من 13 مليون دولار للتحقيق في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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