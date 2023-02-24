https://sputnikarabic.ae/20230224/كنعاني-لـسبوتنيك-دول-في-المنطقة-اقترحت-الوساطة-من-أجل-عودة-الأطراف-إلى-الاتفاق-النووي-1073954479.html
كنعاني لـ"سبوتنيك": دول خليجية اقترحت الوساطة من أجل إحياء الاتفاق النووي
كنعاني لـ"سبوتنيك": دول خليجية اقترحت الوساطة من أجل إحياء الاتفاق النووي
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن دولا في المنطقة ومنها العراق اقترحت ممارسة دور الوسيط لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T07:10+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "العراق ودولا أخرى كقطر وعمان اقترحت لعب دور الوسيط لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي وطهران تدعم هذه المقترحات".ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية أظهرت سلوكيات متناقضة فيما يتعلق بالاتفاق النووي".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه "يمكن لإيران العودة للاتفاق النووي إذا ضمنت الأطراف الأخرى وخاصة واشنطن رفع العقوبات".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-في-فيديو-متداول-الاتفاق-النووي-مع-إيران-مات-1071430612.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/باقري-نتبادل-رسائل-مع-أمريكا-عبر-وسيط-بشأن-الاتفاق-النووي-1073411197.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, قطر, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, قطر, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
كنعاني لـ"سبوتنيك": دول خليجية اقترحت الوساطة من أجل إحياء الاتفاق النووي
07:10 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن دولا في المنطقة ومنها العراق اقترحت ممارسة دور الوسيط لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران تدعم هذه المقترحات.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك
" إن "العراق ودولا أخرى كقطر وعمان اقترحت لعب دور الوسيط لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي وطهران تدعم هذه المقترحات".
ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية أظهرت سلوكيات متناقضة فيما يتعلق بالاتفاق النووي".
21 ديسمبر 2022, 07:13 GMT
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه "يمكن لإيران العودة للاتفاق النووي إذا ضمنت الأطراف الأخرى وخاصة واشنطن رفع العقوبات".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.