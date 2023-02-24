https://sputnikarabic.ae/20230224/كيف-يمكن-أن-يساعد-السلاح-الروسي-إيران-في-التفوق-على-جيرانها--1073974981.html

كيف يمكن أن يساعد السلاح الروسي إيران في التفوق على جيرانها

كيف يمكن أن يساعد السلاح الروسي إيران في التفوق على جيرانها

كيف يمكن أن يغير امتلاك إيران لأسلحة روسية متطورة ميزان القوى في الشرق الأوسط؟ سؤال طرأ مؤخرا بسبب صفقة محتملة حول حصول إيران على سلاح روسي متقدم. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T21:34+0000

2023-02-24T21:34+0000

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السؤال حاولت مجلة فوربس الإجابة عليه، وتحديدا بشأن طائرات سوخوي 35 الروسية، التي يمكن أن تحصل عليها إيران مع أسلحة أخرى مثل "إس 400" وهو نظام دفاع جوي روسي متقدم للغاية.زعمت المجلة في تقرير لها أن الأقمار الصناعية صورت سوخوي 35 بحجمها الطبيعي، جنوبي إيران، وهي طائرة روسية من طراز رفيع، ترغب إيران في الحصول عليها الصح قواتها الجوية.المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، كان قد علق على هذه الطائرة بقوله إنها ستعزز بشكل كبير القوات الجوية الإيرانية مقارنة بجيرانها إذا ما حصلت عليها.وأشارت المجلة إلى قول خبراء إيرانيين أن امتلاك إيران للطائرات الروسية سيمثل نقلة نوعية للجيش الإيراني، حيث إن مقاتلي الجيش الإيراني لديهم قدرة كبيرة على توظيف هذه الطائرة لصالحهم.وفي تصريحات سابقة قال المحلل العسكري الإيراني محمد حسن سنج طراش لوكالة "سبوتنيك" إن الطائرة ستكون فعالة بشكل خاص إذا تمكنت إيران من تثبيت أسلحة أصلية عليها مضيفا أنه يمكن لسوخوي- 35 لعب دور نظام أواكس المقاتل، وإذا كانت متصلة بشبكة الرادار الإيرانية، فإنها ستكتسب قدرات دفاعية فريدة من نوعها".ويرى طراش أن حصول إيران على الطائرة سيكسبها ميزة على مقاتلات وسفن الدول المجاورة لها.إيران: سوخوي-35 الأفضلوأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، أن روسيا ستسلم مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها طهران من موسكو، في آذار/مارس المقبل.وأضاف حيدري في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "وصول مقاتلات سوخوي 35 التي اشترتها إيران من روسيا، سيكون في مارس المقبل".وتابع: "طلبنا من روسيا أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والمروحيات، والطائرات الحربية، والمنظومات الصاروخية والمدفعية، والدبابات، ومعظم هذه الأسلحة ستدخل البلاد قريبًا".وأردف قائلا: "سوخوي- 35 هي واحدة من أفضل المقاتلات من الجيل الرابع في العالم ومجهزة برادار متقدم من نوع N-035 ولديها القدرة على اكتشاف 30 هدفًا مرة واحدة والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت".قلق غربي من سوخوي-35وقال محلل شؤون الدفاع والأمن بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فرزين نديمي إن الصواريخ الباليستية وكروز ستكون الأولى بين البلدين لكنها ستنمو في مجالات أخرى.ويرى جيمس ديفين، الأستاذ المساعد في قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ماونت أليسون، أن إيران ستأخذ وقتها حتى تدمج الطائرة سوخوي 35 في جيشها لتدرب الطيارين.واعتبر ديفين أن إيران ستعزز قوتها وتستخدم الطائرات "للدفاع ضد الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية"، وأن امتلاك طهران لهذا السلاح الروسي سيؤدي إلى شعور الغرب بالقلق "يعمل على تعقيد قدرة الغرب على ضرب الأهداف الإيرانية مستقبلا".الخبير في الجغرافيا السياسية والأمن في الشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، حميد رضا عزيزي، قال لـ"ميدل إيست آي" إن إيران ينقصها الطائرات المقاتلة المتقدمة، وهو ما يدفعها إلى الحصول على سوخوي 35 التي ستغير في قوتها الجوية كثيرا.طولها 22 مترا ومقاتلة "سوخوي-35" الروسية يبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها فتصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة، وتملك قدرة فائقة على المناورة تؤمن لها التفوق النوعي خلال القتال الجوي مع المقاتلات المعادية.

https://sputnikarabic.ae/20220905/قائد-القوات-الجوية-إيران-تعتزم-شراء-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-1067302864.html

https://sputnikarabic.ae/20230118/مجلة-أمريكية-تحذر-من-سلاح-روسي-مرعب-يمكنه-إغراق-بريطانيا-1072420013.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1073309424.html

https://sputnikarabic.ae/20211222/صحيفة-تعلن-عن-تكتيك-سوخوي-35-ضد-أحدث-المقاتلات-الأمريكية-1054449514.html

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