https://sputnikarabic.ae/20230224/كييف-تدعو-الغرب-لمضاعفة-الدعم-1073956733.html
كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم
كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم
دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الشركاء الغربيين إلى مضاعفة دعمهم الشامل لكييف. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T08:50+0000
2023-02-24T08:50+0000
2023-02-24T08:50+0000
العالم
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وقال كوليبا في بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت "ندعو شركاءنا الدوليين إلى مضاعفة دعمهم الشامل والمطلوب بشدة لأوكرانيا".كما شدد على أهمية التماسك بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي.وأضاف كوليبا أن "أوكرانيا ... ستواصل التحرك نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230120/بلينكن-يبحث-مع-بوريل-دعم-أوكرانيا-ومواجهة-التحديات-الصينية-والإيرانية-1072490821.html
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العالم
كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الشركاء الغربيين إلى مضاعفة دعمهم الشامل لكييف.
وقال كوليبا في بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت "ندعو شركاءنا الدوليين إلى مضاعفة دعمهم الشامل والمطلوب بشدة لأوكرانيا".
كما شدد على أهمية التماسك بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي.
وأضاف كوليبا أن "أوكرانيا ... ستواصل التحرك نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.