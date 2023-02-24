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كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم
كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم
دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الشركاء الغربيين إلى مضاعفة دعمهم الشامل لكييف. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T08:50+0000
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وقال كوليبا في بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت "ندعو شركاءنا الدوليين إلى مضاعفة دعمهم الشامل والمطلوب بشدة لأوكرانيا".كما شدد على أهمية التماسك بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي.وأضاف كوليبا أن "أوكرانيا ... ستواصل التحرك نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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كييف تدعو الغرب لمضاعفة الدعم

08:50 GMT 24.02.2023
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الشركاء الغربيين إلى مضاعفة دعمهم الشامل لكييف.
وقال كوليبا في بيان على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية على الإنترنت "ندعو شركاءنا الدوليين إلى مضاعفة دعمهم الشامل والمطلوب بشدة لأوكرانيا".
كما شدد على أهمية التماسك بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي.
وأضاف كوليبا أن "أوكرانيا ... ستواصل التحرك نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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