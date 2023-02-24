عربي
https://sputnikarabic.ae/20230224/ماكرون-وشولتس-ينصحان-زيلينسكي-بالانخراط-في-محادثات-سلام-مع-روسيا-1073971311.html
ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في محادثات سلام مع روسيا
ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في محادثات سلام مع روسيا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهم بالعاصمة... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T18:27+0000
2023-02-24T18:27+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073341096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e084bb97b4341c13ba8d17bb8b9434d2.jpg
موسكو- سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أخبرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن عليه الانخراط في محادثات سلام مع موسكو، خلال لقائهم الثلاثي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر".وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته الخارجية الصينية اليوم، قالت فيه إن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".وينص الاقتراح على أن "جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها"، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.أشارت الوثيقة إلى أنه "لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها".وأنه من الضروري "احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب".
https://sputnikarabic.ae/20230224/مدفيديف-لقد-أعاد-جنودنا-النظام-والسلام-والعدالة-إلى-أرضنا-وقضوا-على-جذور-النازية-الجديدة-1073956461.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073341096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb1851f69f750ccce281773fc2ba0efd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

ماكرون وشولتس ينصحان زيلينسكي بالانخراط في محادثات سلام مع روسيا

18:27 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس نصحا فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائهم بالعاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من هذا الشهر، ببدء محادثات سلام مع روسيا.
موسكو- سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أخبرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن عليه الانخراط في محادثات سلام مع موسكو، خلال لقائهم الثلاثي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر".
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته الخارجية الصينية اليوم، قالت فيه إن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة
09:04 GMT
وينص الاقتراح على أن "جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها"، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.
أشارت الوثيقة إلى أنه "لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها".
وأنه من الضروري "احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала