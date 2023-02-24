https://sputnikarabic.ae/20230224/مسؤول-سابق-الشارع-العربي-الشعبي-أقرب-جدا-للموقف-الروسي-منه-إلى-الغربي-غير-المرغوب-فيه-1073960512.html

مسؤول سابق: الشارع العربي الشعبي أقرب جدا للموقف الروسي منه إلى الغربي غير المرغوب فيه

مسؤول سابق: الشارع العربي الشعبي أقرب جدا للموقف الروسي منه إلى الغربي غير المرغوب فيه

وصف نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي، الموقف الأردني حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، بأنه بات اليوم أقرب إلى الحياد الإيجابي. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T11:18+0000

2023-02-24T11:18+0000

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عمان – سبوتنيك. وقال العبادي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الأردن تربطه علاقات جيدة مع الغرب بشكل عام، وتربطه علاقات أيضاً جيدة وليست سيئة على الأقل مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا".وأشار العبادي إلى أنه "بعد أن توضحت الأمور وتوضح الأمر القانوني وما الذي حدث في العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة، وبعض المناطق التي دخلها الجيش الروسي هي عبارة عن مناطق سكانها أغلبيتهم روس وكل هذه الأمور، بدأ يتحرك الموقف الرسمي الأردني أقرب إلى الوسطية بين الموقفين".وكان وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف الأردن، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حينها أن موقف الأردن يؤكد ضرورة وقف النار فورياً، والتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة، يحمي المصالح المشروعة لجميع الأطراف، بما فيها روسيا.أما بما يتعلق بالموقف الشعبي فيقول العبادي "الغرب من ناحية شعبية غير مرغوب لدى الشعوب العربية، وله باع طويل في استعمارنا وله باع طويل في وقوفه مع إسرائيل وله باع طويل في قضايا الاعتداء على العراق واليمن وليبيا".في المقابل يشير العبادي إلى أن "روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي كانا يساعدان الدول العربية سواء العراق أو سوريا أو مصر أو ليبيا".

https://sputnikarabic.ae/20220612/أبو-الغيط-العالم-الغربي-يمارس-ضغوط-على-الدول-العربية-للتصويت-لتطويق-روسيا-1063503726.html

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