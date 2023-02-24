https://sputnikarabic.ae/20230224/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-أوكرانيا-لا-تحتاج-إلى-مقاتلات-1073952106.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات "إف-16" الآن
مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات "إف-16" الآن
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "F-16" الآن. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T04:18+0000
2023-02-24T04:18+0000
2023-02-24T05:14+0000
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وقال سوليفان لشبكة CNN: "إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد. في رأينا، طائرات F-16 ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد".وبحسبه، فإن إمكانية الإمداد بالمقاتلات ليست مسألة قصيرة الأمد، بل هي مسألة طويلة الأمد. وقال سوليفان إن الاتصالات بشأن هذا الموضوع جارية.وكان قد حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب يستبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.وتقوم بريطانيا بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير.وفي سياق متصل، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من طائراتها من طراز "F-16" وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. وقال إن وارسو ستفكر في إرسال طائرات "ميغ -29" التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا لا تحتاج مقاتلات "إف-16" الآن
04:18 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:14 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "F-16" الآن.
وقال سوليفان لشبكة CNN: "إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد. في رأينا، طائرات F-16 ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد".
وبحسبه، فإن إمكانية الإمداد بالمقاتلات ليست مسألة قصيرة الأمد، بل هي مسألة طويلة الأمد. وقال سوليفان إن الاتصالات بشأن هذا الموضوع جارية.
وكان قد حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب يستبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.
وتقوم بريطانيا بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير.
وفي سياق متصل، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من طائراتها
من طراز "F-16" وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. وقال إن وارسو ستفكر في إرسال طائرات "ميغ -29" التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.