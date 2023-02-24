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https://sputnikarabic.ae/20230224/مصدر-روسيا-تختبر-مركبة-استطلاع-لقوات-العمليات-الخاصة-1073952360.html
مصدر: روسيا تختبر مركبة استطلاع لقوات العمليات الخاصة
مصدر: روسيا تختبر مركبة استطلاع لقوات العمليات الخاصة
بدأت مركبة استطلاع جديدة على هيكل السيارة المدرعة "تايفون -في دي في"، التي تم تطويرها لقوات العمليات الخاصة، الاختبارات الأولية، ومن المقرر إجراء اختبارات... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T04:49+0000
2023-02-24T05:06+0000
رصد عسكري
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تم تقديم السيارة الجديدة لأول مرة في منتدى "آرميا-2022"، وهي مصممة للكشف والتعرف وتحديد المواقع والتتبع التلقائي للأهداف ليلاً ونهارًا وتعيين الهدف للأسلحة عالية الدقة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام الطلب للتطوير في عام 2021 من قوات العمليات الخاصة. كانت السيارة المدرعة تايفون-في دي في بمثابة هيكل للمنتج. تم تطوير السيارة وتخضع لاختبارات أولية بنجاح. ومن المخطط إرسال السيارة لاختبارات الحكومة في مطلع الصيف".وأوضح المصدر أن المنتج اليوم في مرحلة الاختبارات المناخية، والتي تتحقق من أداء المكونات والتجمعات في درجات الحرارة القصوى والرطوبة وهطول الأمطار.يحتوي مجمع استطلاع السيارة على قناة تلفزيونية ملونة بانورامية، وقنوات الأشعة تحت الحمراء للمدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى قناة الكشف عن الوسائل البصرية، والتي تتيح اكتشاف وتحديد إحداثيات الوسائل البصرية للعدو، ويحدد المجمع شخصًا على مسافة تصل إلى 18 كيلومترًا.تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إظهار الإحداثيات التي يتم إرسالها رقميًا إلى المستلم.وفقًا للمصدر، يتم إنشاء الجهاز مع مراعاة التقنيات المتاحة. على وجه الخصوص، تم تشغيل السيارة المدرعة في عام 2021. تم تطوير مجمع الاستطلاع والكشف وتحديد الهدف على أساس الحلول التي تم وضعها أثناء إنشاء وتشغيل مجمع الاستطلاع.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: روسيا تختبر مركبة استطلاع لقوات العمليات الخاصة

04:49 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 24.02.2023)
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مدرعة تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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بدأت مركبة استطلاع جديدة على هيكل السيارة المدرعة "تايفون -في دي في"، التي تم تطويرها لقوات العمليات الخاصة، الاختبارات الأولية، ومن المقرر إجراء اختبارات الحكومة للمنتج في الصيف، وفقًا لمصدر مطلع.
تم تقديم السيارة الجديدة لأول مرة في منتدى "آرميا-2022"، وهي مصممة للكشف والتعرف وتحديد المواقع والتتبع التلقائي للأهداف ليلاً ونهارًا وتعيين الهدف للأسلحة عالية الدقة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام الطلب للتطوير في عام 2021 من قوات العمليات الخاصة. كانت السيارة المدرعة تايفون-في دي في بمثابة هيكل للمنتج. تم تطوير السيارة وتخضع لاختبارات أولية بنجاح. ومن المخطط إرسال السيارة لاختبارات الحكومة في مطلع الصيف".
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وأوضح المصدر أن المنتج اليوم في مرحلة الاختبارات المناخية، والتي تتحقق من أداء المكونات والتجمعات في درجات الحرارة القصوى والرطوبة وهطول الأمطار.
يحتوي مجمع استطلاع السيارة على قناة تلفزيونية ملونة بانورامية، وقنوات الأشعة تحت الحمراء للمدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى قناة الكشف عن الوسائل البصرية، والتي تتيح اكتشاف وتحديد إحداثيات الوسائل البصرية للعدو، ويحدد المجمع شخصًا على مسافة تصل إلى 18 كيلومترًا.
تعمل البوصلة المدمجة ووحدة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المدى على إظهار الإحداثيات التي يتم إرسالها رقميًا إلى المستلم.
وفقًا للمصدر، يتم إنشاء الجهاز مع مراعاة التقنيات المتاحة. على وجه الخصوص، تم تشغيل السيارة المدرعة في عام 2021. تم تطوير مجمع الاستطلاع والكشف وتحديد الهدف على أساس الحلول التي تم وضعها أثناء إنشاء وتشغيل مجمع الاستطلاع.
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