عربي
https://sputnikarabic.ae/20230224/مصر-تعلق-على-إقرار-مجلس-النواب-الليبي-لتعديل-الإعلان-الدستوري-1073968837.html
مصر تعلق على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري
مصر تعلق على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا علقت فيه على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T16:12+0000
2023-02-24T16:12+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
رحبت مصر في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر"، واصفة ذلك "بالخطوة الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".وشددت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب، مجددة دعمها الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي.وأشاد بيان الخارجية المصرية بجهود مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا رفض مصر لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا.يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، جاء التعديل الدستوري في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
https://sputnikarabic.ae/20230223/ليبيا-توقعات-بالإفراج-عن-قيادات-من-عهد-القذافي-في-إطار-المصالحة-الوطنية-1073943001.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلق على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري

16:12 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا علقت فيه على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري.
رحبت مصر في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر"، واصفة ذلك "بالخطوة الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".
وشددت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب، مجددة دعمها الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي.
وأشاد بيان الخارجية المصرية بجهود مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا رفض مصر لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
ليبيا... توقعات بالإفراج عن قيادات من عهد القذافي في إطار المصالحة الوطنية
أمس, 16:33 GMT
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا.
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، جاء التعديل الدستوري في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала