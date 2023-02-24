https://sputnikarabic.ae/20230224/مصر-تعلق-على-إقرار-مجلس-النواب-الليبي-لتعديل-الإعلان-الدستوري-1073968837.html

مصر تعلق على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري

مصر تعلق على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا علقت فيه على إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

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رحبت مصر في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر"، واصفة ذلك "بالخطوة الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".وشددت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب، مجددة دعمها الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي.وأشاد بيان الخارجية المصرية بجهود مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا رفض مصر لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا.يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، جاء التعديل الدستوري في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".

https://sputnikarabic.ae/20230223/ليبيا-توقعات-بالإفراج-عن-قيادات-من-عهد-القذافي-في-إطار-المصالحة-الوطنية-1073943001.html

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