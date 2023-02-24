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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/موسكو-تحذر-الغرب-من-أي-خطوات-غير-محسوبة-على-حدود-جمهورية-بريدنيستروفيه-المولدافية-1073961335.html
موسكو تحذر الغرب من أي خطوات غير محسوبة على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
موسكو تحذر الغرب من أي خطوات غير محسوبة على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من أي خطوات غير محسوبة في ظل التواجد المكثف للقوات والمعدات الأوكرانية... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:11+0000
2023-02-24T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالتواجد المكثف للأفراد والمعدات العسكرية للوحدات الأوكرانية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع إقليم بريدنيستروفيه، ونشر المدفعية في منظومات إطلاق النار، فضلا عن الزيادة غير المسبوقة في رحلات المسيرات الأوكرانية فوق أراضي بريدنيستروفيه، نحذز الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وحراسها الأوكرانيين من هذه الخطوات غير المحسوبة".تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/بولندا-تعلن-وصول-دبابات-ليوبارد-من-أراضيها-إلى-أوكرانيا-1073960887.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو تحذر الغرب من أي خطوات غير محسوبة على حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية

12:11 GMT 24.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من أي خطوات غير محسوبة في ظل التواجد المكثف للقوات والمعدات الأوكرانية قرب حدود جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالتواجد المكثف للأفراد والمعدات العسكرية للوحدات الأوكرانية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع إقليم بريدنيستروفيه، ونشر المدفعية في منظومات إطلاق النار، فضلا عن الزيادة غير المسبوقة في رحلات المسيرات الأوكرانية فوق أراضي بريدنيستروفيه، نحذز الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وحراسها الأوكرانيين من هذه الخطوات غير المحسوبة".

وأضاف البيان: "نحن نؤيد باستمرار حل أي قضية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. في الوقت ذاته، لا ينبغي أن يشك أحد في أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف، إن وجدت، وستضمن حماية مواطنينا، وقوات حفظ السلام الروسية، وأفراد المجموعة العملياتية للقوات الروسية والمخازن العسكرية في منطقة كالباسكا في إقليم بريدنيستروفيه. وسيعتبر أي عمل يشكل تهديدًا لأمنهم، وفقًا للقانون الدولي، بمثابة هجوم مباشر على روسيا".

دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا
11:39 GMT
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
22 فبراير, 14:35 GMT
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