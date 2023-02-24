https://sputnikarabic.ae/20230224/موسكو-وأنقرة-تستأنفان-قريبا-المفاوضات-حول-إنشاء-مركز-توزيع-الغاز-الروسي-في-تركيا-1073957460.html

موسكو وأنقرة تستأنفان قريبا المفاوضات حول إنشاء مركز توزيع الغاز الروسي في تركيا

موسكو وأنقرة تستأنفان قريبا المفاوضات حول إنشاء مركز توزيع الغاز الروسي في تركيا

تستأنف روسيا وتركيا في المستقبل القريب المحادثات حول إنشاء مركز لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا، وذلك بعد توقفها بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T09:24+0000

2023-02-24T09:24+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الزلزال المدمر تسبب في بعض المصاعب التي يتم العمل للتغلب عليها، مضيفًا "سيتم استئناف المفاوضات في المستقبل القريب".وأكد المصدر أن أنقرة تعتبر هذا المشروع أولوية لها، موضحًا أن تركيا لم تقدّر بعد التكلفة النهائية للمشروع.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا ليس من أولويات أنقرة الآن، في ظل كارثة الزلزال التي تواجهها البلاد.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا يوم 6 فبراير/شباط، وتسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بجانب تضرر أكثر من 20 مليون شخص جراء الزلزال ودمار آلاف المباني.وأوعز الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، قبل ذلك، بالعمل بشكل مفصل على مسألة إنشاء مركز توزيع للغاز في تركيا يمكن من خلاله، وعلى وجه الخصوص، تحويل إمدادات الغاز التي كانت تمر سابقًا عبر خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي" اللذين تم تعطيلهما.وكان الرئيس الروسي اقترح في وقت سابق، تنفيذ مشروع محور الغاز في أنقرة، ليقابل بترحيب تركي يجعل تركيا موزعًا للغاز الطبيعي الروسي على أوروبا.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شدد بوتين، خلال لقاء مع أردوغان، على "أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث لا يكون للتسليم فقط، بل أيضاً لتحديد الأسعار".ووفقًا لنائب رئيس الحكومة الروسية، ألكسندر نوفاك، في الوقت نفسه، الحديث يدور ليس فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، بل أيضًا عن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي.وأشار إلى إمكانية مشاركة دول أخرى، في هذا المشروع، علمًا أن الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أيضاً، أوروبا بالغاز عبر الاتجاه الجنوبي.

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