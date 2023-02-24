https://sputnikarabic.ae/20230224/هزة-أرضية-بقوة-43-درجة-تضرب-العراق-1073976263.html
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق
ضربت هزة أرضية، ليل الجمعة/السبت، العراق، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T23:50+0000
2023-02-24T23:50+0000
2023-02-24T23:50+0000
زلزال
العراق
الموصل
بغداد
هزة أرضبة
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وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, العراق, الموصل, بغداد, هزة أرضبة
زلزال, العراق, الموصل, بغداد, هزة أرضبة
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق
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ضربت هزة أرضية، ليل الجمعة/السبت، العراق، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.
وبحسب المركز
الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.
وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.
ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.