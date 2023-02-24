https://sputnikarabic.ae/20230224/هل-قلة-شرب-المياه-تسبب-جفافا-للعين-أو-ضعف-النظر؟-1073963336.html
هل قلة شرب المياه تسبب جفافا للعين أو ضعف النظر؟
هل قلة شرب المياه تسبب جفافا للعين أو ضعف النظر؟
قال أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، اليوم الجمعة، إن البكاء لا يؤدي إلى ضعف النظر، ولكن جفاف العين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T13:23+0000
2023-02-24T13:23+0000
2023-02-24T13:23+0000
مجتمع
العين
نقص المياه
المياه
زيت الزيتون
البكاء
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ونقل الموقع الإلكتروني كونسلتو، صباح اليوم الجمعة، عن الدكتور أمير حمزة أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين.وأشار إلى أن "للدموع 3 طبقات، الأولى تغطي القرنية، والثانية هي طبقة مخاضية عبارة عن المياه نفسها، والثالثة هي طبقة من الزيت، وعند حدوث أي مشكلة في الطبقات الـ 3 تحدث مشكلة في العين".وأفاد أمير حمزة بأن كثرة إفراز الدموع للإنسان تعني بدورها أن هذه الدموع غير قادرة على البقاء داخل العين فتخرج منها، وهو ما يعني جفاف العين والطبقة الدمعية غير منضبطة، ما يتطلب الذهاب إلى الطبيب لسرعة العلاج.وحول أسباب الإصابة بجفاف العين، أفاد الدكتور أمير حمزة بأن هناك أسبابا متعددة للإصابة بجفاف العين، منها قلة شرب المياه وقلة رمش العين والعدسات اللاصقة غير الطبية، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بوجود خلل في الغدد الدمعية والتعرض لتكييفات الهواء.وبشأن أعراض جفاف العين، أوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن أعراض جفاف العيون تشمل عدم القدرة على الجلوس في أماكن إضاءتها عالية والشعور بحرقة ووخز في العين وتشوش الرؤية.ومن بين الأعراض الأخرى لجفاف العين، فقد أكد أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، أن عدم التركيز في النظر للأشياء والشعور بحكة في العين، من بين تلك الأعراض أيضا.
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العين, نقص المياه, المياه, زيت الزيتون, البكاء
العين, نقص المياه, المياه, زيت الزيتون, البكاء
هل قلة شرب المياه تسبب جفافا للعين أو ضعف النظر؟
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قال أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، اليوم الجمعة، إن البكاء لا يؤدي إلى ضعف النظر، ولكن جفاف العين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
ونقل الموقع
الإلكتروني كونسلتو، صباح اليوم الجمعة، عن الدكتور أمير حمزة أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين.
وأشار إلى أن "للدموع 3 طبقات، الأولى تغطي القرنية، والثانية هي طبقة مخاضية عبارة عن المياه نفسها، والثالثة هي طبقة من الزيت، وعند حدوث أي مشكلة في الطبقات الـ 3 تحدث مشكلة في العين".
وأفاد أمير حمزة بأن كثرة إفراز الدموع
للإنسان تعني بدورها أن هذه الدموع غير قادرة على البقاء داخل العين فتخرج منها، وهو ما يعني جفاف العين والطبقة الدمعية غير منضبطة، ما يتطلب الذهاب إلى الطبيب لسرعة العلاج.
وحول أسباب الإصابة بجفاف العين، أفاد الدكتور أمير حمزة بأن هناك أسبابا متعددة للإصابة بجفاف العين، منها قلة شرب المياه وقلة رمش العين والعدسات اللاصقة غير الطبية، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بوجود خلل في الغدد الدمعية والتعرض لتكييفات الهواء.
وبشأن أعراض جفاف العين، أوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن أعراض جفاف العيون
تشمل عدم القدرة على الجلوس في أماكن إضاءتها عالية والشعور بحرقة ووخز في العين وتشوش الرؤية.
ومن بين الأعراض الأخرى لجفاف العين، فقد أكد أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، أن عدم التركيز في النظر للأشياء والشعور بحكة في العين، من بين تلك الأعراض أيضا.