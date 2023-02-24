https://sputnikarabic.ae/20230224/واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1073951178.html

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مسؤول لم تكشف اسمه: أن، "إدارة (الرئيس بايدن) من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار أضافية .. لدعم الدفاع الأوكراني".يشار إلى أن حزمة المساعدة الجديدة لا تتضمن تخصيص معدات من مستودعات البنتاغون.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html

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