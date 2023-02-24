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واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
ذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T02:10+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مسؤول لم تكشف اسمه: أن، "إدارة (الرئيس بايدن) من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار أضافية .. لدعم الدفاع الأوكراني".يشار إلى أن حزمة المساعدة الجديدة لا تتضمن تخصيص معدات من مستودعات البنتاغون.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

02:10 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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ذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مسؤول لم تكشف اسمه: أن، "إدارة (الرئيس بايدن) من المتوقع أن تعلن عن ملياري دولار أضافية .. لدعم الدفاع الأوكراني".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: لا نريد تصعيد الصراع في أوكرانيا ونأخذ ذلك في الاعتبار عند تقديم مساعدات إلى كييف
أمس, 17:42 GMT
يشار إلى أن حزمة المساعدة الجديدة لا تتضمن تخصيص معدات من مستودعات البنتاغون.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
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