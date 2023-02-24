https://sputnikarabic.ae/20230224/وزارة-التجارة-الأميركية-تدرج-66-كيانًا-روسيًا-إلى-قوائم-حظر-التصدير-1073967321.html
وزارة التجارة الأميركية تدرج 66 كيانًا روسيًا إلى قوائم حظر التصدير
وزارة التجارة الأميركية تدرج 66 كيانًا روسيًا إلى قوائم حظر التصدير
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها وضعت قائمة مقيدة من 66 شركة روسية لدعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T15:14+0000
2023-02-24T15:14+0000
2023-02-24T15:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأوضح البيان: "قررت لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة المنظمات الروسية الـ 66 إلى القائمة المقيدة للكيانات القانونية لشراء ومحاولة شراء سلع من أصل أمريكي لدعم الجيش الروسي".كما يترتب على البيان، أن وزارة التجارة الأمريكية وسعت نطاق العقوبات المتعلقة بالسلع الكمالية ضد روسيا وبيلاروسيا، وبذلك تمت إضافة 276 صنفًا جديدًا إلى فئة السلع الكمالية.كما أعلنت الوزارة عن فرض قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأوضحت الوزارة في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريًا روسيًا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تعارض-استخدام-العقوبات-الأحادية-في-سياق-الأزمة-الأوكرانية--1073951352.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
وزارة التجارة الأميركية تدرج 66 كيانًا روسيًا إلى قوائم حظر التصدير
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها وضعت قائمة مقيدة من 66 شركة روسية لدعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وأوضح البيان: "قررت لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة المنظمات الروسية الـ 66 إلى القائمة المقيدة للكيانات القانونية لشراء ومحاولة شراء سلع من أصل أمريكي لدعم الجيش الروسي".
بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من قائمة منفصلة، فرضت الوزارة قيودًا على 10 منظمات من دول مختلفة كالصين وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وروسيا.
وستؤثر الإجراءات التقييدية على 66 شركة روسية، بحسب واشنطن "تتلقى أو تحاول الحصول على معدات أمريكية الصنع لدعم قطاع الدفاع الروسي وتشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، كذلك المصالح القومية للولايات المتحدة.
كما يترتب على البيان، أن وزارة التجارة الأمريكية وسعت نطاق العقوبات
المتعلقة بالسلع الكمالية ضد روسيا وبيلاروسيا، وبذلك تمت إضافة 276 صنفًا جديدًا إلى فئة السلع الكمالية.
كما أعلنت الوزارة عن فرض قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريًا روسيًا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".