https://sputnikarabic.ae/20230224/وكالة-أمريكا-قد-تستخدم-حاملة-طائرات-نووية-في-مناورات-بحرية-مشتركة-مع-كوريا-الجنوبية-1073959528.html
وكالة: أمريكا قد تستخدم حاملة طائرات نووية في مناورات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية
وكالة: أمريكا قد تستخدم حاملة طائرات نووية في مناورات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية
تجري واشنطن وسيئول مشاورات حول إمكانية مشاركة حاملة الطائرات النووية التابعة للبحرية الأمريكية في التدريبات البحرية المشتركة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T10:10+0000
2023-02-24T10:10+0000
2023-02-24T10:10+0000
رصد عسكري
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يشار إلى أن المشاورات حول إحدى حاملات الطائرات من طراز "نيميتز". وتقول المادة إنه في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فقد تصل السفينة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل.وأضافت الوكالة أنه في الشهر المقبل، من المقرر إجراء مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية". ستقام للمرة الأولى منذ عام 2018.في وقت سابق، دعت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة إلى تقليص النشاط العسكري في المنطقة ووقف الاستفزازات ضد الجمهورية ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية قد تعتبر هذه الأعمال بمثابة إعلان حرب.
https://sputnikarabic.ae/20230217/كوريا-الشمالية-تحذر-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-من-إجراء-مناورات-عسكرية-وتهدد-بالرد-1073633896.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وكالة: أمريكا قد تستخدم حاملة طائرات نووية في مناورات بحرية مشتركة مع كوريا الجنوبية
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تجري واشنطن وسيئول مشاورات حول إمكانية مشاركة حاملة الطائرات النووية التابعة للبحرية الأمريكية في التدريبات البحرية المشتركة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
يشار إلى أن المشاورات حول إحدى حاملات الطائرات من طراز "نيميتز". وتقول المادة إنه في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فقد تصل السفينة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل.
وأضافت الوكالة أنه في الشهر المقبل، من المقرر إجراء مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية". ستقام للمرة الأولى منذ عام 2018.
في وقت سابق، دعت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة إلى تقليص النشاط العسكري في المنطقة ووقف الاستفزازات ضد الجمهورية ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية قد تعتبر هذه الأعمال بمثابة إعلان حرب
.