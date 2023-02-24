https://sputnikarabic.ae/20230224/-4-فيتامينات-ضرورية-لصحتك-بعد-سن-الخمسين-1073959312.html

4 فيتامينات ضرورية لصحتك بعد سن الخمسين

4 فيتامينات ضرورية لصحتك بعد سن الخمسين

قالت مروة محمد، اختصاصية التغذية العلاجية، إن بعض الفيتامينات في جسم المرأة بعد بلوغ الخمسين من عمرها تتراجع مستوياتها بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر على صحتها... 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T10:01+0000

2023-02-24T10:01+0000

2023-02-24T10:01+0000

مجتمع

فيروس نقص المناعة

المرأة

وضع المرأة

الشمس

الاكتئاب

علاج الاكتئاب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065278067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2640868c1a5fbab5704f4c1bb5f637b.jpg

ونقل الموقع الإلكتروني "الكونسلتو"، اليوم الجمعة، عن مروة محمد، أن النساء بعد بلوغ سن الخمسين يصبحن في حاجة ماسة إلى تناول مجموعة كبيرة من الفيتامينات، منوهة إلى ضرورة الرجوع للطبيب بهدف معرفة الجرعة الآمنة منها على مدار اليوم.ووضعت خبيرة التغذية العلاجية قائمة بالفيتامينات الضرورية لصحة المرأة بعد سن الخمسين، وهي كالتالي:1- فيتامين Aيشار إلى أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة النساء ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى، كونه يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، فضلا عن أنه يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه.2- فيتامين Dمن الضروري على المرأة الحصول على مكملات فيتامين "د" بعد سن الخمسين، التي تقوي العظام وتحميها من الكسور وتقلل خطر الإصابة بمرض الهشاشة.ومن بين الطرق الجيدة للحصول على فيتامين "د" التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، وتحديدا من الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا.3- فيتامين B12يجب على المرأة تناول المنتجات الحيوانية الخاصة بإمداد الجسم بفيتامين B12، من أجل تجنب الإصابة بفقر الدم الخبيث، خاصة وأن هذا الفيتامين يعمل على الوقاية من هشاشة العظام وتقوية الأعصاب ومكافحة الاكتئاب.4- فيتامين B6يساهم فيتامين B6 في تعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، كما أنه يحسن من مزاج المرأة.ولم تكتف مروة محمد خبيرة التغذية الغذائية بذلك، بل أكدت أن النساء بعد سن الخمسين في حاجة ملحة إلى تلقي مكملات غذائية أخرى، على رأسها كبسولات أوميغا 3، لأنها تحمي من التهاب المفاصل، والبوتاسيوم لمساهمته المعروفة في تنشيط الدورة الدموية.

https://sputnikarabic.ae/20230222/6-أطعمة-فائقة-تساعد-في-إبطاء-الشيخوخة-بعد-سن-الـ-40-1073886371.html

https://sputnikarabic.ae/20210920/ماذا-يجب-على-المرأة-أن-تأكل-بعد-سن-الأربعين-1050201391.html

الشمس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فيروس نقص المناعة, المرأة, وضع المرأة, الشمس, الاكتئاب, علاج الاكتئاب