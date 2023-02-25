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https://sputnikarabic.ae/20230225/أوكرانيا-توسع-حقل-الألغام-على-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1073984182.html
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه سيتم توسيع الخطوط على طول الحدود الأوكرانية الروسية والأوكرانية - البيلاروسية إلى 2 كم وزرع الألغام فيها. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T10:18+0000
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العالم
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وأضافت الخدمة في تقرير: "ستكون عمليا منطقة ملغومة".وبحسب التقرير، فقد تم توثيق هذه التغييرات في قانون "التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بحماية حدود الدولة". تجدر الإشارة إلى أنه سيسمح بحل قضايا إشراك القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني ووزارة الشؤون الداخلية في البلاد للقيام بمهام لحماية الحدود في أي نزاع في البلاد.في وقت سابق، في 21 فبراير/ شباط، قال العقيد فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع في بيلاروسيا للتعاون العسكري الدولي، إن مينسك تقدر الوضع في جميع أنحاء البلاد على أنه أزمة، وأن هناك تهديدات مباشرة للأمن العسكري. ووفقا له ، تتركز مجموعة كبيرة من الجيش الأوكراني على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-المبادرة-الصينية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-تعود-بالفائدة-على-روسيا-فقط-1073976731.html
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أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

10:18 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه سيتم توسيع الخطوط على طول الحدود الأوكرانية الروسية والأوكرانية - البيلاروسية إلى 2 كم وزرع الألغام فيها.
وأضافت الخدمة في تقرير: "ستكون عمليا منطقة ملغومة".
وبحسب التقرير، فقد تم توثيق هذه التغييرات في قانون "التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بحماية حدود الدولة". تجدر الإشارة إلى أنه سيسمح بحل قضايا إشراك القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني ووزارة الشؤون الداخلية في البلاد للقيام بمهام لحماية الحدود في أي نزاع في البلاد.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
02:16 GMT
في وقت سابق، في 21 فبراير/ شباط، قال العقيد فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع في بيلاروسيا للتعاون العسكري الدولي، إن مينسك تقدر الوضع في جميع أنحاء البلاد على أنه أزمة، وأن هناك تهديدات مباشرة للأمن العسكري. ووفقا له ، تتركز مجموعة كبيرة من الجيش الأوكراني على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا.
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