https://sputnikarabic.ae/20230225/أوكرانيا-توسع-حقل-الألغام-على-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1073984182.html
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه سيتم توسيع الخطوط على طول الحدود الأوكرانية الروسية والأوكرانية - البيلاروسية إلى 2 كم وزرع الألغام فيها. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T10:18+0000
2023-02-25T10:18+0000
2023-02-25T10:18+0000
العالم
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وأضافت الخدمة في تقرير: "ستكون عمليا منطقة ملغومة".وبحسب التقرير، فقد تم توثيق هذه التغييرات في قانون "التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بحماية حدود الدولة". تجدر الإشارة إلى أنه سيسمح بحل قضايا إشراك القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني ووزارة الشؤون الداخلية في البلاد للقيام بمهام لحماية الحدود في أي نزاع في البلاد.في وقت سابق، في 21 فبراير/ شباط، قال العقيد فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع في بيلاروسيا للتعاون العسكري الدولي، إن مينسك تقدر الوضع في جميع أنحاء البلاد على أنه أزمة، وأن هناك تهديدات مباشرة للأمن العسكري. ووفقا له ، تتركز مجموعة كبيرة من الجيش الأوكراني على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-المبادرة-الصينية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-تعود-بالفائدة-على-روسيا-فقط-1073976731.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا توسع حقل الألغام على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
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أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه سيتم توسيع الخطوط على طول الحدود الأوكرانية الروسية والأوكرانية - البيلاروسية إلى 2 كم وزرع الألغام فيها.
وأضافت الخدمة في تقرير: "ستكون عمليا منطقة ملغومة".
وبحسب التقرير، فقد تم توثيق هذه التغييرات في قانون "التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بحماية حدود الدولة". تجدر الإشارة إلى أنه سيسمح بحل قضايا إشراك القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني ووزارة الشؤون الداخلية في البلاد للقيام بمهام لحماية الحدود في أي نزاع في البلاد.
في وقت سابق، في 21 فبراير/ شباط، قال العقيد فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع في بيلاروسيا للتعاون العسكري الدولي، إن مينسك تقدر الوضع في جميع أنحاء البلاد على أنه أزمة، وأن هناك تهديدات مباشرة للأمن العسكري. ووفقا له ، تتركز مجموعة كبيرة من الجيش الأوكراني على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا.