https://sputnikarabic.ae/20230225/إسبانيا-ترصد-أول-إصابة-محتملة-بفيروس-ماربورغ-لديها-1073990991.html
إسبانيا ترصد أول إصابة محتملة بفيروس "ماربورغ" لديها
إسبانيا ترصد أول إصابة محتملة بفيروس "ماربورغ" لديها
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، عن رصدها أول حالة محتملة للإصابة بفيروس "ماربورغ". 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T13:18+0000
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وأفاد مسؤولو الصحة في منطقة فالنسيا الإسبانية، بأن الإصابة المحتملة تتعلق برجل يبلغ من العمر 34 عاما، كان قد زار غينيا الاستوائية، وتم نقله من مستشفى خاص إلى وحدة عزل في مستشفى "لا في" في فالنسيا، لإجراء المزيد من الاختبارات الطبية عليه، وفقا لمحطة "فويس أوف أمريكا".وتسبّب مرض "ماربورغ"، قبل أسبوعين، في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه من الممكن أن يصل معدل الوفيات بفيروس "ماربورغ" إلى 88%، بينما لا توجد لقاحات مرخصة أو أدوية مضادة للفيروسات لعلاجه.و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
https://sputnikarabic.ae/20230214/فيروس-ماربورغ-ينتشر-في-غينيا-الاستوائية-وفاة-9-أشخاص-و4-آلاف-في-الحجر-الصحي-1073523905.html
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العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, علوم
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, علوم
إسبانيا ترصد أول إصابة محتملة بفيروس "ماربورغ" لديها
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، عن رصدها أول حالة محتملة للإصابة بفيروس "ماربورغ".
وأفاد مسؤولو الصحة في منطقة فالنسيا الإسبانية، بأن الإصابة المحتملة تتعلق برجل يبلغ من العمر 34 عاما، كان قد زار غينيا الاستوائية، وتم نقله من مستشفى خاص إلى وحدة عزل في مستشفى "لا في" في فالنسيا، لإجراء المزيد من الاختبارات الطبية عليه، وفقا لمحطة
"فويس أوف أمريكا".
وتسبّب مرض "ماربورغ"، قبل أسبوعين، في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه من الممكن أن يصل معدل الوفيات بفيروس "ماربورغ" إلى 88%، بينما لا توجد لقاحات مرخصة أو أدوية مضادة للفيروسات لعلاجه.
و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.
وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.